***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2021 15:10
***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980884
BIST
15:311.912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 31,50
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:3113,7400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0767
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:3115,5600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0512
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:31782,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,38
|Açılış
|: 782,48
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:31
|MAKTK
|3,74
|45.071.888
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.760.650
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|183.297.335
|% -9,92
|
|THYAO
|18,79
|2.667.635.891
|% 2,96
|
|GARAN
|11,74
|1.214.708.916
|% 0,77
|
|KRDMD
|9,40
|1.155.396.913
|% 0,53
|
|KOZAL
|135,00
|970.909.750
|% 4,73
|
|SISE
|13,34
|950.889.083
|% 0,15
|
|TSKB
|1,62
|481.654.720
|% 8,00
|
|SKBNK
|1,21
|242.290.984
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,45
|602.990.737
|% 1,47
|
|ODAS
|1,59
|226.950.989
|% 3,25
|
|THYAO
|18,79
|2.667.635.891
|% 2,96
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7317
|13,7400
|% 0,56
|
|Euro
|15,5289
|15,5600
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,1674
|18,2585
|% 0,04
|
|Frank
|14,8871
|14,9768
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6509
|3,6692
|% 0,31
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,21
|
|Altın Gr.
|782
|782
|2,55
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.143
|5.278
|95,13
|
|Yarım
|2.486
|2.553
|46,02
|
|Çeyrek
|1.247
|1.276
|23,01
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,41
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,00
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|1,89
|