***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2022 12:27
***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011013
BIST
14:032.119
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 30,48
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
14:0314,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1668
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7959
En Düşük
14,5578
14:0316,3745
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2240
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3774
En Düşük
16,0709
14:03923,22
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 18,53
|Açılış
|: 923,22
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
923,22
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler14:03
|GZNMI
|27,74
|68.757.937
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.164.779
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.133.411
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.289.813
|% 9,33
|
|AYEN
|11,88
|80.470.510
|% 8,30
|
|PKENT
|393,30
|96.389.856
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|45.693.685
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,84
|18.665.453
|% -4,05
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|EREGL
|35,36
|1.858.901.711
|% 3,15
|
|KRDMD
|14,90
|1.838.524.624
|% 3,54
|
|THYAO
|27,82
|1.413.133.784
|% 0,43
|
|GARAN
|11,93
|1.203.011.092
|% 0,59
|
|FROTO
|299,20
|935.345.258
|% 4,43
|
|DOHOL
|3,45
|546.174.485
|% 5,18
|
|KRDMD
|14,90
|1.838.524.624
|% 3,54
|
|EKGYO
|2,26
|233.284.707
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,85
|390.357.878
|% 1,32
|
|GARAN
|11,93
|1.203.011.092
|% 0,59
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7800
|14,7823
|% 1,14
|
|Euro
|16,3511
|16,3745
|% 1,39
|
|Sterlin
|19,3264
|19,4233
|% 0,94
|
|Frank
|15,5775
|15,6714
|% 0,76
|
|Riyal
|3,9073
|3,9269
|% 0,67
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|17,85
|
|Altın Gr.
|919
|919
|14,03
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|72,00
|
|Tam
|6.051
|6.204
|69,68
|
|Yarım
|2.925
|3.001
|33,71
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|16,85
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,18
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,64
|
Seans Raporu
14:03
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