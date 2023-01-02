***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.01.2023 09:25
***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahir Fatih Mutlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091718
BIST
11:035.610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 100,57
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.613
En Düşük
5.568
11:0318,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
11:0320,0240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0036
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
11:031.098,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.098,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler11:03
|BFREN
|4.323,00
|14.871.120
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|53.802.110
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|20.378.949
|% 9,99
|
|EGEEN
|6.795,90
|382.229.134
|% 9,74
|
|AKCNS
|66,00
|61.394.896
|% 6,62
|
|BTCIM
|39,62
|8.247.573
|% -4,99
|
|ATEKS
|107,50
|3.174.015
|% -3,07
|
|ADEL
|109,30
|9.209.709
|% -2,84
|
|TTRAK
|642,50
|94.186.975
|% -2,65
|
|SASA
|107,90
|66.197.552
|% -1,91
|
|ASELS
|63,95
|2.080.366.627
|% 2,90
|
|THYAO
|143,80
|1.864.364.828
|% 2,06
|
|TCELL
|39,70
|1.506.851.980
|% 4,80
|
|TTKOM
|26,38
|1.274.693.774
|% 7,41
|
|EKGYO
|8,96
|1.248.789.047
|% 2,63
|
|EKGYO
|8,96
|1.248.789.047
|% 2,63
|
|TTKOM
|26,38
|1.274.693.774
|% 7,41
|
|KRDMD
|18,41
|873.551.973
|% 2,33
|
|ISCTR
|12,95
|605.004.448
|% 1,41
|
|SKBNK
|3,11
|126.346.999
|% 1,63
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7196
|18,7289
|% 0,15
|
|Euro
|19,9880
|20,0240
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,5222
|22,6351
|% -0,08
|
|Frank
|20,1886
|20,3103
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9667
|4,9916
|% 0,12
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,54
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.476
|43,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
11:03
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11:18OSMEN
Yüzde 5.83 oranında artışla 67.20 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 980 adet işlem
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11:17BRYAT
Yüzde 6.28 oranında artışla 1, 235.00 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 296 adet işlem
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, HEKTS, AKSEN
-
11:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 79 artarak (% 1.83 ) 4, 950
-
11:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TERA, BFREN, CMBTN, KONYA, MEPET