***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.08.2023 09:02
***EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EDATA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahir Fatih Mutlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188068
BIST
'
10:557.843
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 46,13
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.832
En Yüksek
7.903
10:5527,2041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0620
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2792
En Düşük
27,0969
10:5529,7596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1595
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0604
En Düşük
29,4012
10:551.662,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,76
|Açılış
|: 1.662,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.663,24
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler10:55
|NETAS
|47,32
|13.580.462
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|2.039.231
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|412.132
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|627.121
|% 10,00
|
|KENT
|484,10
|1.793.591
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|1.281.866
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|7.935.037
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,43
|47.827.255
|% -8,18
|
|AVHOL
|101,00
|49.293.861
|% -7,42
|
|ONCSM
|201,10
|58.664.540
|% -7,24
|
|TUPRS
|144,30
|5.342.513.601
|% 3,29
|
|THYAO
|260,80
|5.020.383.729
|% 0,69
|
|EREGL
|44,66
|2.579.572.856
|% -0,76
|
|TCELL
|58,45
|1.977.898.556
|% 2,81
|
|KLSER
|114,30
|1.587.280.322
|% 8,44
|
|SKBNK
|4,07
|339.138.810
|% 0,74
|
|ODAS
|12,65
|924.193.649
|% 2,60
|
|YKBNK
|15,81
|1.132.670.763
|% -1,25
|
|ZOREN
|5,03
|298.172.429
|% 1,41
|
|EREGL
|44,66
|2.579.572.856
|% -0,76
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1966
|27,2041
|% 0,23
|
|Euro
|29,7401
|29,7596
|% 0,54
|
|Sterlin
|34,6920
|34,8660
|% 0,49
|
|Frank
|30,8649
|31,0508
|% 0,29
|
|Riyal
|7,2290
|7,2652
|% 0,20
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|6,40
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|8,86
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.184
|11.273
|27,00
|
|Yarım
|5.609
|5.663
|14,00
|
|Çeyrek
|2.796
|2.831
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,45
|0,09
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|-0,34
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:11CRFSA
Yüzde 7.13 oranında artışla 78.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 252, 514 adet işlem
-
11:10GOKNR
Yüzde 8.41 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 943, 898 adet işlem
-
11:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, ALARK, SASA
-
11:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 14 artarak (% 0.73 ) 6, 948
-
11:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKSUN, QNBFL, DAGHL, UMPAS, FADE, MEGAP, NETAS, TATEN, DOAS, KAYSE