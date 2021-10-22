***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2021 11:48
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971921
BIST
14:401.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,77
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.471
En Düşük
1.454
14:409,6248
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1247
|Açılış
|: 9,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
14:4011,2049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1251
|Açılış
|: 11,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
14:40553,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 8,09
|Açılış
|: 553,31
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler14:40
|DOBUR
|41,14
|8.676.793
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.218.548
|% 9,97
|
|KARTN
|50,60
|48.666.717
|% 8,49
|
|HLGYO
|2,83
|134.747.481
|% 8,02
|
|MERIT
|24,44
|26.444.039
|% -7,35
|
|FADE
|8,04
|202.760.713
|% -6,51
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,23
|4.440.722
|% -6,10
|
|GARAN
|9,06
|1.204.720.365
|% 0,78
|
|SISE
|8,48
|719.734.172
|% 1,44
|
|THYAO
|14,10
|648.885.926
|% 0,93
|
|TUPRS
|138,10
|634.474.507
|% 1,32
|
|KRDMD
|7,40
|552.913.934
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,53
|406.915.131
|% 1,61
|
|GARAN
|9,06
|1.204.720.365
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,95
|242.045.746
|% 0,52
|
|DOHOL
|2,62
|252.507.398
|% 2,34
|
|SISE
|8,48
|719.734.172
|% 1,44
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6207
|9,6248
|% 1,31
|
|Euro
|11,1994
|11,2049
|% 1,13
|
|Sterlin
|13,2033
|13,2696
|% 0,95
|
|Frank
|10,4332
|10,4960
|% 1,14
|
|Riyal
|2,5523
|2,5651
|% 0,96
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|10,09
|
|Altın Gr.
|553
|554
|8,35
|
|Cumhuriyet
|3.648
|3.703
|79,00
|
|Tam
|3.633
|3.724
|83,95
|
|Yarım
|1.756
|1.802
|40,61
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,31
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,12
|
|B. Petrol
|85,48
|85,48
|0,87
|