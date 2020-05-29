***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2020 18:09
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.Nisan.2020 Tarihinde yaptığımız açıklamamızda
Coronavirüs salgını nedeniyle bağlı ortaklığımıza ait 212 Outlet İstanbul Alışveriş Merkezi kiracılarının bir kısmı kamu otoritesinin 16.03.2020 ve 18.03.2020 tarihli genelgelerine zorunlu uyarak, market, eczane ve yapı marketi hariç olmak üzere diğerlerinin ise tek taraflı insiyatifleri ile mağazalarını kapattığı bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştık.
Gelinen aşamada, virüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, daha fazla mağaza açık olmasına rağmen, benzer süreç Mayıs ayı içerisinde de devam etmektedir.
Yönetim kurulumuzun 2020/Mayıs ayında da açık olan mağazalarda dahil olmak üzere, kira alınmaması yönünde karar almıştır.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847753
BIST
17:57105.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -113,85
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
17:576,8256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8416
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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|: 1,33%
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|Açılış
|: 381,44
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|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.886.112
|% 10,00
|
|PKENT
|188,50
|2.192.269
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.557.200
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.612.524
|% 9,93
|
|GSDDE
|3,88
|30.157.359
|% 9,92
|
|TUKAS
|8,55
|704.994.300
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.449.998
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|137.041
|% -9,99
|
|GARAN
|7,87
|1.570.841.621
|% 1,16
|
|THYAO
|12,47
|941.691.255
|% -1,66
|
|GSRAY
|3,33
|746.082.726
|% 7,77
|
|TUKAS
|8,55
|704.994.300
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,28
|659.177.901
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|659.177.901
|% 2,70
|
|GSRAY
|3,33
|746.082.726
|% 7,77
|
|TSKB
|1,09
|238.866.816
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,46
|299.991.937
|% 1,39
|
|GARAN
|7,87
|1.570.841.621
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4335
|8,4758
|% 0,77
|
|Frank
|7,0820
|7,1247
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8151
|1,8242
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|15,82
|
|Altın Gr.
|381
|381
|4,79
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.503
|29,20
|
|Tam
|2.545
|2.572
|22,40
|
|Yarım
|1.242
|1.255
|14,70
|
|Çeyrek
|621
|628
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
|
|B. Petrol
|35,58
|35,58
|-0,45
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