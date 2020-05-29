***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.Nisan.2020 Tarihinde yaptığımız açıklamamızdaCoronavirüs salgını nedeniyle bağlı ortaklığımıza ait 212 Outlet İstanbul Alışveriş Merkezi kiracılarının bir kısmı kamu otoritesinin 16.03.2020 ve 18.03.2020 tarihli genelgelerine zorunlu uyarak, market, eczane ve yapı marketi hariç olmak üzere diğerlerinin ise tek taraflı insiyatifleri ile mağazalarını kapattığı bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştık.Gelinen aşamada, virüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, daha fazla mağaza açık olmasına rağmen, benzer süreç Mayıs ayı içerisinde de devam etmektedir.Yönetim kurulumuzun 2020/Mayıs ayında da açık olan mağazalarda dahil olmak üzere, kira alınmaması yönünde karar almıştır.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847753BIST