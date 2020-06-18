***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2020 16:03
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken, "Kurumsal Yönetim Komitesi" başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi, Sayın. Ercüment ALPTEKİN'in, üyeliğe yönetim kurulu üyesi Sayın, Münip YÜCEL'in ve yatırımcı ilişkileri bölümü sorumlusu Sayın,Cengiz AKKOÇ'un seçilmelerine, "Denetim Komitesi Başkanlığına" Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Eyüphan BOYVADAOĞLU'nun, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Ercüment ALPTEKİN'in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi" Başkanlığına Sayın, Eyüphan BOYVADAOĞLU'nun üyeliğe Sayın, İsmail KOÇ'un seçilmelerine karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.
Komitelerin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesi www.edip.com adresinde yayınlanmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851818
BIST
15:52112.236
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.296,42
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
15:526,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
15:527,7075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
15:52379,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 379,94
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.124.823
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|170.024.701
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.239.477.916
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.847.851
|% 9,95
|
|KRDMA
|3,10
|48.085.369
|% 9,93
|
|RTALB
|36,08
|145.394.506
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|57.790.964
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|DAGHL
|8,30
|5.717.601
|% -9,49
|
|KRDMD
|3,02
|1.938.414.379
|% 8,24
|
|TCELL
|16,23
|1.239.477.916
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,41
|817.945.325
|% 3,73
|
|TTKOM
|8,04
|656.888.752
|% 4,55
|
|GARAN
|8,14
|576.095.302
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,02
|1.938.414.379
|% 8,24
|
|EKGYO
|1,90
|459.606.215
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,56
|348.461.818
|% 1,30
|
|SKBNK
|1,34
|285.260.257
|% -0,74
|
|KARSN
|2,41
|360.207.300
|% 2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5187
|8,5614
|% -0,57
|
|Frank
|7,1922
|7,2356
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.488
|1,90
|
|Tam
|2.540
|2.553
|2,00
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|0,90
|
|Çeyrek
|621
|625
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
Seans Raporu
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16:03XU100
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