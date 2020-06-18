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***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.06.2020 16:03
GÜNCEL HABERLER



***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken, "Kurumsal Yönetim Komitesi" başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi, Sayın. Ercüment ALPTEKİN'in, üyeliğe yönetim kurulu üyesi Sayın, Münip YÜCEL'in ve yatırımcı ilişkileri bölümü sorumlusu Sayın,Cengiz AKKOÇ'un seçilmelerine, "Denetim Komitesi Başkanlığına" Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Eyüphan BOYVADAOĞLU'nun, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Ercüment ALPTEKİN'in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi" Başkanlığına Sayın, Eyüphan BOYVADAOĞLU'nun üyeliğe Sayın, İsmail KOÇ'un seçilmelerine karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.
Komitelerin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesi www.edip.com adresinde yayınlanmaktadır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851818


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TSPOR 8,05 170.024.701 % 9,97  
TCELL 16,23 1.239.477.916 % 9,96  
METUR 2,32 18.847.851 % 9,95  
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Sterlin 8,5187 8,5614 % -0,57  
Frank 7,1922 7,2356 % 0,09  
Riyal 1,8229 1,8320 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 380 380 0,27  
Cumhuriyet 2.475 2.488 1,90  
Tam 2.540 2.553 2,00  
Yarım 1.238 1.248 0,90  
Çeyrek 621 625 0,50  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,01  
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