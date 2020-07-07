***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.07.2020 14:19
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RAGIP AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan vekilliği Yönetim Kurulu Üyelikleri - Bağımsız Üye Değil -
İSMAİL KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet - Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
MÜNİP YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği-Danışman - Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
AHMET AKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
EYÜPHAN BOYVADAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar İcrada Görevli Değil Yoktur Yönetim Kurulu Üyelikler/Danışmanlıklar/Profesyonel Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851818 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI - RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
ERCÜMENT ALPTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyesi-Danışmanlıklar Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851818 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI - DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
NURİ AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu başkanlığı Yönetim Kurulu Üyelikleri 12.28 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855881
BIST
14:06118.652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 166,81
|Açılış
|: 118.792
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|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:066,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8810
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|Önceki Kapanış
|: 6,8790
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6,8683
En Düşük
6,8524
14:067,7525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0139
|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
|: 7,7850
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7,7844
En Düşük
7,7340
14:06392,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,50
|Açılış
|: 392,24
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.041.767
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|40.250.977
|% 9,96
|
|KLGYO
|5,01
|126.886.632
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|149.000.585
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.191.607
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.782.860
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|67.414.961
|% -7,92
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|13.192.831
|% -6,15
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.329.168.837
|% 2,34
|
|ODAS
|2,95
|1.301.097.837
|% 3,87
|
|GARAN
|8,34
|1.012.085.059
|% -0,36
|
|TKFEN
|17,85
|799.674.124
|% 0,22
|
|TUPRS
|88,45
|660.822.604
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,19
|2.329.168.837
|% 2,34
|
|ODAS
|2,95
|1.301.097.837
|% 3,87
|
|IHLGM
|1,92
|573.772.756
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,78
|427.042.303
|% 2,30
|
|DOHOL
|2,33
|486.965.398
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5524
|8,5953
|% 0,09
|
|Frank
|7,2427
|7,2863
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,98
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,40
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-9,70
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,48
|
Seans Raporu
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14:18MRGYO
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14:16MARTI
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14:15AVGYO
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