***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -10.441.528 -2.441.528 10.374.725 10.374.725Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 -51.000 0 -51.000 -51.000Transferler0 0 0 0 0 -2.441.528 2.441.528 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -5.659 0 0 -1.393.198 -1.398.857 -1.398.857Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 -22.893 474.975 -12.934.090 -1.393.198 8.924.868 8.924.868Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 -12.883.090 576.478 10.968.437 10.968.437Transferler0 0 0 0 576.478 -576.478 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -922.892 -922.892 -922.892Dönem Karı (Zararı)Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 -12.306.612 -922.892 10.045.545 10.045.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI497 8.603Dönem Karı (Zararı)-922.892 -1.393.198Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32 -922.892 -1.393.198Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler869.695 834.575Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 0 535Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30.402 -642Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 0 -642Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 30.402 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler839.293 834.682Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 839.293 834.682Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 0 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler53.694 567.226Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -55.000 791.039Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 130.209 -148.667Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -7.468 -7.719Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 8.982 107.392Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -63.623 -23.417Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 63.457 -208.054İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.863 56.652Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -13.000 237Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -9.863 56.415Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları497 8.603YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -8.561FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)497 42NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)497 42DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 57 19DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 554 61Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 554 57 19Diğer Alacaklar1.611.461 1.741.670 1.662.096İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 1.590.942 1.721.151 1.641.814İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 20.519 20.519 20.282Peşin Ödenmiş Giderler0 0 424İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0 424Diğer Dönen Varlıklar12 13.000 0 237ARA TOPLAM1.625.015 1.741.727 1.662.776TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.625.015 1.741.727 1.662.776DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17.766.618 17.711.618 15.297.856Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 17.766.618 17.711.618 15.297.856Maddi Duran Varlıklar16 0 0 0Diğer Duran Varlıklar12 0 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.766.618 17.711.618 15.297.856TOPLAM VARLIKLAR19.391.633 19.453.345 16.960.632KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.251.740 7.412.446 5.729.247İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.251.740 7.412.446 5.729.247Banka Kredileri19 8.251.740 7.412.446 5.729.247Ticari Borçlar332.157 323.175 241.459İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 332.157 323.175 241.459Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 406.291 469.914 220.094Diğer Borçlar118.332 54.875 235.479İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 109.314 46.003 209.055İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 9.018 8.872 26.424Kısa Vadeli Karşılıklar22 85.684 85.684 12.425Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 0 0 12.425Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 85.684 85.684 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 151.884 138.814 100.310ARA TOPLAM9.346.088 8.484.908 6.539.014TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.346.088 8.484.908 6.539.014UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar0 0 46.893Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 0 0 46.893TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 46.893TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.346.088 8.484.908 6.585.907ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.045.545 10.968.437 10.374.725Ödenmiş Sermaye23 22.000.000 22.000.000 22.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 789.204 789.204 789.204Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 10.870 10.870 10.870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0 -17.234Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 -17.234Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 0 0 -17.234Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 474.975 474.975 474.975Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -12.306.612 -12.883.090 -10.441.528Net Dönem Karı veya Zararı32 -922.892 576.478 -2.441.562Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.045.545 10.968.437 10.374.725TOPLAM KAYNAKLAR19.391.633 19.453.345 16.960.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 0 1.208.500 0 1.208.500Satışların Maliyeti25 0 -1.482.422 0 -1.482.422TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 -273.922 0 -273.922BRÜT KAR (ZARAR)0 -273.922 0 -273.922Genel Yönetim Giderleri26 -81.668 -337.919 -26.993 -205.641Pazarlama Giderleri26 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 21.016 53.529 0 39.195Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -22.934 -150 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-83.586 -558.462 -26.993 -440.368Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-83.586 -558.462 -26.993 -440.368Finansman Gelirleri30 0 0Finansman Giderleri30 -839.306 -834.736 -419.659 -419.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-922.892 -1.393.198 -446.652 -860.015Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-922.892 -1.393.198 -446.652 -860.015DÖNEM KARI (ZARARI)-922.892 -1.393.198 -446.652 -860.015Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-922.892 -1.393.198 -446.652 -860.015Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,04200000 -0,06333000 -0,02030000 -0,0390900 Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 0 -5.659Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -5.659TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-922.892 -1.398.857 -446.652 -860.015Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-922.892 -1.398.857 -446.652 -860.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884564BIST