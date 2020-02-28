***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:00
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822358
BIST
13:22105.552
En Yüksek
|Değişim
|: -4,41%
|| -4.866,14
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:226,2357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:226,8833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0616
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:22326,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,05
|Açılış
|: 326,27
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|25,80
|12.166.644
|% 11,53
|
|OYAYO
|3,74
|19.039.255
|% 10,65
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|AKSEN
|3,74
|13.916.375
|% 6,55
|
|AVGYO
|1,50
|22.366.734
|% -12,28
|
|BUCIM
|3,39
|955.668
|% -11,72
|
|YESIL
|11,24
|3.781.736
|% -11,36
|
|IEYHO
|0,56
|20.501.514
|% -11,11
|
|SEKUR
|4,66
|1.982.798
|% -11,07
|
|THYAO
|11,46
|720.944.197
|% -5,68
|
|ASELS
|27,12
|562.021.752
|% -3,07
|
|GARAN
|9,51
|191.425.763
|% -6,67
|
|PETKM
|3,61
|142.076.542
|% -3,48
|
|YKBNK
|2,29
|133.770.208
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,37
|125.989.024
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,20
|104.716.724
|% -6,98
|
|ODAS
|1,92
|124.829.781
|% -5,88
|
|THYAO
|11,46
|720.944.197
|% -5,68
|
|YKBNK
|2,29
|133.770.208
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0257
|8,0660
|% 0,69
|
|Frank
|6,4521
|6,4910
|% 1,26
|
|Riyal
|1,6598
|1,6681
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.628
|-9,49
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.159
|2.213
|-6,10
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-2,94
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,48
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,95
|49,95
|-1,78
|