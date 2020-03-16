***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 14:17
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829325
BIST
15:1688.982
En Yüksek
|Değişim
|: -6,93%
|| -6.623,66
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.535
15:166,4024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0729
|Açılış
|: 6,4010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4025
En Düşük
6,2780
15:167,1630
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1300
|Açılış
|: 7,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
15:16304,22
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -7,17
|Açılış
|: 302,92
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|74.585.954
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,13
|10.538.633
|% 6,60
|
|YAPRK
|6,38
|650.093
|% 5,11
|
|VKING
|3,75
|7.603.605
|% 5,04
|
|KOZAL
|54,90
|41.344.843
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.160.325
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,36
|6.709.040
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,07
|1.462.660
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.100.300
|% -10,00
|
|ASELS
|23,32
|485.448.474
|% -8,41
|
|THYAO
|8,45
|406.105.113
|% -7,55
|
|GARAN
|8,35
|353.063.475
|% -7,33
|
|ECILC
|3,75
|192.273.722
|% -7,64
|
|YKBNK
|2,09
|134.805.311
|% -5,43
|
|ODAS
|1,25
|92.913.865
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,87
|60.632.597
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,09
|134.805.311
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,14
|62.980.901
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,92
|103.289.458
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8538
|7,8931
|% 1,37
|
|Frank
|6,7648
|6,8055
|% 2,09
|
|Riyal
|1,7001
|1,7086
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-54,30
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,10
|
|Cumhuriyet
|2.044
|2.075
|-37,00
|
|Tam
|2.039
|2.094
|-29,86
|
|Yarım
|986
|1.013
|-14,44
|
|Çeyrek
|494
|506
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|12,75
|12,80
|-1,95
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,43
|
|B. Petrol
|30,50
|30,50
|-3,35
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Seans Raporu
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