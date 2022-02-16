***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2022 12:04
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002048
BIST
17:582.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,56
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
17:5813,6159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0218
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
17:5815,4767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0275
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
17:58815,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 5,47
|Açılış
|: 815,81
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
817,13
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler17:58
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|RALYH
|7,70
|15.863.293
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.595.397
|% 9,97
|
|ARMDA
|63,45
|4.112.087
|% 9,97
|
|CEOEM
|18,44
|62.168.365
|% 9,96
|
|POLTK
|521,30
|95.350.831
|% -10,00
|
|PKENT
|711,90
|65.904.111
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.178.386
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.521.299
|% -9,95
|
|ORCAY
|27,94
|68.139.958
|% -7,36
|
|THYAO
|29,64
|3.755.399.811
|% -1,07
|
|KRDMD
|11,87
|1.414.392.221
|% -0,42
|
|ASELS
|22,24
|1.286.244.814
|% 2,21
|
|TUPRS
|194,30
|1.036.096.561
|% -0,21
|
|EREGL
|28,22
|1.033.132.974
|% -1,19
|
|YKBNK
|4,03
|777.983.572
|% -1,47
|
|EKGYO
|2,36
|446.237.417
|% 2,16
|
|THYAO
|29,64
|3.755.399.811
|% -1,07
|
|KRDMD
|11,87
|1.414.392.221
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,93
|338.921.705
|% 1,38
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6073
|13,6159
|% 0,16
|
|Euro
|15,4682
|15,4767
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,4442
|18,5367
|% 0,50
|
|Frank
|14,6922
|14,7807
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6187
|3,6368
|% 0,16
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|9,09
|
|Altın Gr.
|816
|816
|5,47
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|0,06
|
|B. Petrol
|95,18
|95,18
|1,91
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de