***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 15:00
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039985
BIST
16:252.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -19,48
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:2516,6337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0485
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:2517,4560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0972
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:25978,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,72
|Açılış
|: 978,83
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:23
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.526.701
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|103.625.114
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|380.579.298
|% 9,86
|
|BEYAZ
|8,92
|48.072.035
|% 8,91
|
|MAKIM
|16,94
|442.243.842
|% -9,99
|
|LIDFA
|12,74
|58.375.905
|% -9,00
|
|SELVA
|7,52
|81.012.050
|% -8,85
|
|YEOTK
|60,20
|70.709.433
|% -7,24
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,72
|3.774.371.179
|% -0,67
|
|SISE
|21,48
|1.298.064.917
|% 0,28
|
|EREGL
|27,44
|1.099.414.819
|% -0,44
|
|ASELS
|23,52
|1.001.407.493
|% 1,38
|
|SAHOL
|19,87
|768.185.295
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,59
|403.166.348
|% -1,15
|
|ODAS
|3,00
|451.774.986
|% -1,64
|
|TSKB
|2,06
|275.449.375
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,44
|543.714.667
|% -0,67
|
|MOBTL
|1,82
|159.371.392
|% -1,62
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6245
|16,6391
|% -0,26
|
|Euro
|17,4407
|17,4603
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,1412
|20,2422
|% -0,60
|
|Frank
|17,3797
|17,4844
|% 0,17
|
|Riyal
|4,4180
|4,4402
|% -0,29
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|11,41
|
|Altın Gr.
|980
|980
|3,71
|
|Cumhuriyet
|6.543
|6.642
|17,00
|
|Tam
|6.539
|6.628
|-9,00
|
|Yarım
|3.200
|3.241
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.620
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,92
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|0,04
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,51
|
Seans Raporu
16:23
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