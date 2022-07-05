***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 16:35
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041689
BIST
16:282.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -14,75
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
16:2817,0217
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1955
|Açılış
|: 17,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:2817,4937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0431
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
16:28982,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,85
|Açılış
|: 982,62
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:28
|GEREL
|4,62
|47.018.600
|% 10,00
|
|CANTE
|43,42
|42.033.182
|% 8,55
|
|GZNMI
|45,62
|29.380.761
|% 8,41
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,78
|1.209.673.335
|% 6,88
|
|ULUSE
|207,00
|13.851.111
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|47,06
|3.258.361.252
|% -1,30
|
|EREGL
|26,06
|1.305.971.228
|% 0,39
|
|HEKTS
|30,78
|1.209.673.335
|% 6,88
|
|SISE
|21,22
|1.145.164.812
|% 0,09
|
|SASA
|40,02
|1.130.531.140
|% -1,19
|
|EKGYO
|2,83
|999.005.141
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,24
|728.239.492
|% -0,93
|
|ODAS
|2,76
|421.155.422
|% 1,10
|
|TSKB
|1,97
|174.452.744
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,71
|766.434.064
|% 0,37
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0093
|17,0217
|% 1,16
|
|Euro
|17,4720
|17,4937
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,2494
|20,3510
|% -0,17
|
|Frank
|17,5222
|17,6278
|% 0,59
|
|Riyal
|4,5195
|4,5421
|% 1,19
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-17,01
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|31,00
|
|Tam
|6.570
|6.653
|27,00
|
|Yarım
|3.216
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,52
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|-0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,75
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:42OYLUM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 979, 652 adet işlem
-
16:41ORGE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 617, 854 adet işlem
-
16:39ORGE
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 624 adet işlem
-
16:36AKSGY
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 132, 482 adet işlem
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 24 kaybederek (% -0.25 ) 2, 127