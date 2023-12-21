***EGEEN* *DOBUR* *JANTS* *PRKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***EGEEN******DOBUR******JANTS******PRKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [EGEEN, JANTS, PRKAB, DOBUR]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalara) Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) ile Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 22.12.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Ad-SoyadMKK Sicil NoCelil ÖNDAĞ 44752115Cemil ÖNDAĞ 44604671Ebubekir KESİMAL 45093698Erhan ÇELİK 22935989Ferhat AKBAŞ 14193261Gürkan ÖNDAĞ 45055549Halil Bora BEREKET 28273886Hümeyra ULAŞ ANTİKA 23658101Muhittin GÜRBÜZ 46387773Ömür Can SEVİLENGÜL 34011326Pınar BAYRAK 47385146Selim BAYRAK 32389596Volkan BAŞBOĞAOĞLU 25673435b) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine? Kurulumuzun V-101.1 sayılı Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca, Kurulumuzun 11.10.2021 tarihli kararı ile 6 ay işlem yapma yasağı getirilen kişiler hakkında, işlem yasaklı kaldığı sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına karar verilmiştir.Ad-SoyadMKK Sicil NoElvan YURTBAY 44367207Hikmet YURTBAY 14079769Kenan YURTBAY 34905916Sezer SEZİKLİ 22032962Sinan YURTBAY 33269104Adem KÖSE 12718031Arif İsmet YURTBAY 14194337Cem ÖZAY 28743622Durmuş MAVİ 13282037Gülay TAŞDEMİR 31375362İkbal BARUT 46481005Oğulcan ASLAN 44931153Onur YILMAZ 44040925Orbay CEYLAN 13953006Özcan OCAKLI 22371095Selçuk DEMİR 33001600Seyfullah ÖZKAN 44654672Şeyma YURTBAY 46562671Vedat DEGER 45262711Yener KARABULUT 21934606c) Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ (DOBUR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine? Kurulumuzun V-101.1 sayılı Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca, Kurulumuzun 01.12.2021 tarihli kararı ile 6 ay işlem yapma yasağı getirilen kişiler hakkında, işlem yasaklı kaldığı sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına karar verilmiştir.Ad-SoyadMKK Sicil NoAdem KÖSE 12718031Hikmet YURTBAY 14079769Onur YILMAZ 44040925Selçuk DEMİR 33001600Sezer SEZİKLİ 22032962Vedat DEGER 45262711Yener KARABULUT 21934606Özcan OCAKLI 22371095Cem ÖZAY 28743622Durmuş MAVİ 13282037Gülay TAŞDEMİR 31375362İkbal BARUT 46481005Oğulcan ASLAN 44931153Orbay CEYLAN 13953006Karar 2023/80 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227906BIST