***EGEEN* *DOBUR* *JANTS* *PRKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
21.12.2023 23:22
***EGEEN******DOBUR******JANTS******PRKAB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [EGEEN, JANTS, PRKAB, DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
a) Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) ile Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 22.12.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad-Soyad
MKK Sicil No
Celil ÖNDAĞ 44752115
Cemil ÖNDAĞ 44604671
Ebubekir KESİMAL 45093698
Erhan ÇELİK 22935989
Ferhat AKBAŞ 14193261
Gürkan ÖNDAĞ 45055549
Halil Bora BEREKET 28273886
Hümeyra ULAŞ ANTİKA 23658101
Muhittin GÜRBÜZ 46387773
Ömür Can SEVİLENGÜL 34011326
Pınar BAYRAK 47385146
Selim BAYRAK 32389596
Volkan BAŞBOĞAOĞLU 25673435
b) Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine? Kurulumuzun V-101.1 sayılı Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca, Kurulumuzun 11.10.2021 tarihli kararı ile 6 ay işlem yapma yasağı getirilen kişiler hakkında, işlem yasaklı kaldığı sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad-Soyad
MKK Sicil No
Elvan YURTBAY 44367207
Hikmet YURTBAY 14079769
Kenan YURTBAY 34905916
Sezer SEZİKLİ 22032962
Sinan YURTBAY 33269104
Adem KÖSE 12718031
Arif İsmet YURTBAY 14194337
Cem ÖZAY 28743622
Durmuş MAVİ 13282037
Gülay TAŞDEMİR 31375362
İkbal BARUT 46481005
Oğulcan ASLAN 44931153
Onur YILMAZ 44040925
Orbay CEYLAN 13953006
Özcan OCAKLI 22371095
Selçuk DEMİR 33001600
Seyfullah ÖZKAN 44654672
Şeyma YURTBAY 46562671
Vedat DEGER 45262711
Yener KARABULUT 21934606
c) Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ (DOBUR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine? Kurulumuzun V-101.1 sayılı Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca, Kurulumuzun 01.12.2021 tarihli kararı ile 6 ay işlem yapma yasağı getirilen kişiler hakkında, işlem yasaklı kaldığı sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad-Soyad
MKK Sicil No
Adem KÖSE 12718031
Hikmet YURTBAY 14079769
Onur YILMAZ 44040925
Selçuk DEMİR 33001600
Sezer SEZİKLİ 22032962
Vedat DEGER 45262711
Yener KARABULUT 21934606
Özcan OCAKLI 22371095
Cem ÖZAY 28743622
Durmuş MAVİ 13282037
Gülay TAŞDEMİR 31375362
İkbal BARUT 46481005
Oğulcan ASLAN 44931153
Orbay CEYLAN 13953006
Karar 2023/80 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227906
BIST