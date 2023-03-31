***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 11:40
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2023
Tescil Tarihi
31.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.03.2023-10802
Açıklamalar
Şirketimizin 24 Mart 2023 tarihli 2022 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin kararı
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü
tarafından 31 Mart 2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 31 Mart 2023 tarihli 10802 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130107
BIST
13:004.834
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -62,56
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
13:0019,1954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
13:0020,9153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0231
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8509
13:001.220,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.220,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler12:58
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|30.346.190
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|39.195.969
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.373.892
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.084.268
|% 9,94
|
|DGGYO
|42,94
|3.194.435
|% -9,98
|
|ALFAS
|284,20
|783.710.512
|% -9,78
|
|IHAAS
|149,90
|18.720.043
|% -8,88
|
|GOKNR
|20,12
|873.412.405
|% -8,71
|
|EMKEL
|9,20
|32.258.909
|% -8,18
|
|TUPRS
|541,20
|1.272.182.997
|% 0,41
|
|AKFYE
|18,00
|1.265.306.058
|% -5,26
|
|KOZAL
|21,20
|998.901.735
|% 1,24
|
|EREGL
|35,82
|986.592.866
|% -0,28
|
|ASELS
|53,25
|978.009.290
|% 0,57
|
|SKBNK
|2,43
|323.793.017
|% 3,85
|
|AKFYE
|18,00
|1.265.306.058
|% -5,26
|
|ISCTR
|13,16
|754.568.576
|% -2,66
|
|YKBNK
|9,66
|513.395.591
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,25
|325.387.020
|% -2,34
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1818
|19,1936
|% 0,14
|
|Euro
|20,8971
|20,9212
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,6633
|23,7820
|% -0,06
|
|Frank
|20,8280
|20,9535
|% -0,37
|
|Riyal
|5,0953
|5,1209
|% 0,07
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-2,36
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,33
|
|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.235
|8.316
|-2,00
|
|Yarım
|4.037
|4.069
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,74
|14,75
|0,01
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|-0,24
|