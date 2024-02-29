***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.02.2024 18:11
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Toplantı Yeri" başlıklı 15. maddesinin tadil metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine ve bu amaçla, izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı / İç Ticaret Genel Müdürlüğü' ne başvuruda bulunulmasına, ön iznin alınmasını takiben konunun genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253055
BIST
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18:059.194
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 131,33
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.215
18:0531,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0296
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
18:0533,9725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1196
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
18:052.056,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 16,30
|Açılış
|: 2.056,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.059,12
En Düşük
2.035,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.902,50
|577.826.565
|% 10,00
|
|SNKRN
|49,50
|11.653.122
|% 10,00
|
|SELVA
|15,29
|89.201.761
|% 10,00
|
|BRLSM
|31,68
|423.088.493
|% 10,00
|
|ISYAT
|12,10
|59.854.736
|% 10,00
|
|KTLEV
|118,80
|838.849.504
|% -10,00
|
|CMENT
|455,50
|10.830.223
|% -7,32
|
|UMPAS
|10,67
|1.483.946
|% -7,22
|
|MPARK
|171,00
|258.814.761
|% -6,56
|
|LINK
|391,00
|493.421.754
|% -5,95
|
|EREGL
|45,52
|11.750.247.600
|% -2,94
|
|THYAO
|281,75
|8.729.138.775
|% 2,08
|
|PGSUS
|857,50
|6.365.665.050
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,90
|5.843.187.462
|% 6,51
|
|CCOLA
|647,00
|5.710.013.300
|% 1,97
|
|ISCTR
|11,10
|3.000.288.945
|% 1,28
|
|KOZAL
|22,90
|5.843.187.462
|% 6,51
|
|EREGL
|45,52
|11.750.247.600
|% -2,94
|
|ZOREN
|5,64
|1.388.261.299
|% 3,87
|
|EKGYO
|11,10
|2.821.677.761
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2267
|31,2306
|% 0,09
|
|Euro
|33,9553
|33,9809
|% 0,38
|
|Sterlin
|39,4603
|39,6582
|% 0,19
|
|Frank
|35,3818
|35,5950
|% 0,03
|
|Riyal
|8,3013
|8,3429
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|883,76
|885,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,88
|944,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,23
|82,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.047,07
|2.047,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 88 artarak (% 1.22 ) 8, 024
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, KONYA, SKYMD, DERHL, LMKDC, VRGYO, REEDR, DIRIT, GUBRF, BRKVY
-
17:59
BRKVY, EGEEN, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EGPRO, METUR, VBTYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 254 hisse senedinden 178 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 71 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem