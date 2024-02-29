***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Toplantı Yeri" başlıklı 15. maddesinin tadil metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine ve bu amaçla, izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı / İç Ticaret Genel Müdürlüğü' ne başvuruda bulunulmasına, ön iznin alınmasını takiben konunun genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253055BIST