***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2023 - 31/03/2023 ara dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf dosyası olarakyer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149734BIST