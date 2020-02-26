***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -3.411.502 17.184.183 170.784.245 132.121.115 345.947.146 345.947.146Transferler8.676.302 123.444.813 -132.121.115 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.087.199 347.519.858 346.432.659 346.432.659Dönem Karı (Zararı)347.519.858 347.519.858 347.519.858Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.087.199 -1.087.199 -1.087.199Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi122.816.234 122.816.234Kar Payları-86.920.522 -86.920.522 -86.920.522Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması38.767.274 38.767.274Dönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 161.583.508 767.042.791Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 161.583.508 767.042.791Transferler16.145.258 331.374.600 -347.519.858 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.534.907 234.222.106 230.687.199 14.909.856 245.597.055Dönem Karı (Zararı)234.222.106 234.222.106 15.623.105 249.845.211Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.534.907 -3.534.907 -713.249 -4.248.156Kar Payları-150.010.077 -150.010.077 -5.880.051 -155.890.128Dönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -8.033.608 42.005.743 388.673.059 234.222.106 686.136.405 170.613.313 856.749.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI309.989.375 195.118.780Dönem Karı (Zararı)249.845.211 347.519.858Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler78.268.064 -25.143.809Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 47.141.214 11.108.585Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler635.089 -123.819Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 246.423 35.954Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 120.728Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 388.666 -280.501Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.208.137 4.788.723Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 3.307.348 2.089.735Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 340.413 17.859Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 -439.624 2.681.129Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.987.281 -11.988.535Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -6.746.605 -12.875.312Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 2.759.324 886.777Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.164.726 9.632.530Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.458.452 -60.593.154Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler2.458.452 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 -60.593.154Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -9.490.061Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 26.614.923 31.531.641Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 -967.196 -9.719İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.098.202 -92.541.705Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.376.012 -63.044.298Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-743.229 -7.493.286Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4.762.401 -51.589.795Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.717.643 -822.006Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.674.688 25.497.121Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.657.620 -477.561Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-977.644 4.593.395İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.415.373 794.725Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.847.389 765.085Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10.262.762 29.640Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları339.211.477 229.834.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -4.114.750 -682.870Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -25.107.352 -34.032.694YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-97.488.388 -88.666.365Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -90.498.123Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.838.534 86.865Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10, 11 -52.566.684 -12.611.780Alınan Temettüler0 1.784.985Alınan Faiz7.763.192 12.571.688Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-54.523.430 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.291.717 -102.152.746Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri53.412.316 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-65.546.458 -12.868.708Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -1.284.513 0Ödenen Temettüler21 -155.890.128 -86.920.522Ödenen Faiz-2.387.288 -1.269.924Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.595.646 -1.093.592YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.209.270 4.299.669NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.209.270 4.299.669DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 217.684.972 213.385.303DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 256.894.242 217.684.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 256.971.248 219.357.624Finansal Yatırımlar5 54.523.430 0Ticari Alacaklar179.745.774 193.772.563İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 17 44.784.282 46.356.690İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 134.961.492 147.415.873Diğer Alacaklar24.580.499 23.855.381İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 24.580.499 23.855.381Stoklar7 132.114.616 136.080.475Peşin Ödenmiş Giderler8 7.544.695 5.048.118Diğer Dönen Varlıklar8 934.044 1.331.110ARA TOPLAM656.414.306 579.445.271TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR656.414.306 579.445.271DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar161.968 143.857İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar161.968 143.857Maddi Duran Varlıklar10 237.774.023 220.100.890Kullanım Hakkı Varlıkları12 9.823.509 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar187.110.913 200.505.763Şerefiye3, 13 14.534.705 14.534.705Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 172.576.208 185.971.058Peşin Ödenmiş Giderler8 3.111.848 3.890.782Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.881.072 2.393.408TOPLAM DURAN VARLIKLAR439.863.333 427.034.700TOPLAM VARLIKLAR1.096.277.639 1.006.479.971KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar56.095.153 28.320.720İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar56.095.153 28.320.720Banka Kredileri15 54.329.132 28.320.720Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 1.766.021 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 10.162.456 24.964.279Ticari Borçlar82.119.389 91.794.077İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 17 1.980.385 1.354.567İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 80.139.004 90.439.510Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 9.567.190 6.909.570Diğer Borçlar109.372 111.001İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar109.372 111.001Türev Araçlar9 2.458.452 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 3.784.138 6.617.858Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 7.853.352 5.311.243Kısa Vadeli Karşılıklar5.292.104 5.391.315Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 5.292.104 5.391.315Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler462.517 21.636ARA TOPLAM177.904.123 169.441.699TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER177.904.123 169.441.699UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15.012.167 27.133.805İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.012.167 27.133.805Banka Kredileri15 5.890.908 27.133.805Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 9.121.259 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 1.856.076 0Uzun Vadeli Karşılıklar19.648.615 15.145.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 19.648.615 15.145.822Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 25.106.940 27.715.854TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.623.798 69.995.481TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER239.527.921 239.437.180ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar686.136.405 605.459.283Ödenmiş Sermaye21 3.150.000 3.150.000Sermaye Düzeltme Farkları21 26.119.105 26.119.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.033.608 -4.498.701Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.033.608 -4.498.701Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -8.033.608 -4.498.701Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 42.005.743 25.860.485Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları388.673.059 207.308.536Net Dönem Karı veya Zararı234.222.106 347.519.858Kontrol Gücü Olmayan Paylar170.613.313 161.583.508TOPLAM ÖZKAYNAKLAR856.749.718 767.042.791TOPLAM KAYNAKLAR1.096.277.639 1.006.479.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 1.003.058.149 586.587.767Satışların Maliyeti23 -698.135.368 -329.769.825TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)304.922.781 256.817.942BRÜT KAR (ZARAR)304.922.781 256.817.942Genel Yönetim Giderleri24 -35.328.191 -15.856.703Pazarlama Giderleri24 -33.107.224 -18.351.742Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -5.398.321 -3.493.350Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 59.225.095 69.480.401Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -40.816.695 -36.588.645ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)249.497.445 252.007.903Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 7.713.801 12.885.031Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -19.791 -120.728Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 9.490.061İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)0 60.593.154FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)257.191.455 334.855.421Finansman Gelirleri27 67.314.886 109.683.453Finansman Giderleri27 -48.046.207 -65.487.375SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)276.460.134 379.051.499Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-26.614.923 -31.531.641Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -27.649.461 -33.877.165Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 1.034.538 2.345.524SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)249.845.211 347.519.858DÖNEM KARI (ZARARI)249.845.211 347.519.858Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.623.105 0Ana Ortaklık Payları234.222.106 347.519.858Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,79320000 1,10320000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.248.156 -1.087.199Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -5.310.195 -1.358.999Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.062.039 271.800Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 1.062.039 271.800Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.248.156 -1.087.199TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)245.597.055 346.432.659Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.909.856 0Ana Ortaklık Payları230.687.199 346.432.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821904BIST