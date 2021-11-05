***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -7.291.306 40.845.743 328.807.036 257.718.088 649.348.666 649.348.666Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler19.985.320 237.732.768 -257.718.088 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.168.782 4.943 205.210.015 203.046.176 203.046.176Dönem Karı (Zararı)205.210.015 205.210.015 205.210.015Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.168.782 4.943 -2.163.839 -2.163.839Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-200.010.703 -200.010.703 -200.010.703Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -9.460.088 4.943 60.831.063 366.529.101 205.210.015 652.384.139 652.384.139Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -9.945.965 -43.212 60.831.063 366.529.104 263.695.872 710.335.967 710.335.967Transferler19.980.684 243.715.188 -263.695.872 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.281.270 136.381 286.642.154 289.059.805 289.059.805Dönem Karı (Zararı)286.642.154 286.642.154 286.642.154Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.281.270 136.381 2.417.651 2.417.651Kar Payları-198.022.298 -198.022.298 -198.022.298Dönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -7.664.695 93.169 80.811.747 412.221.994 286.642.154 801.373.474 801.373.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI140.179.725 193.238.285Dönem Karı (Zararı)286.642.154 205.210.015Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-108.555 34.169.127Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 11.319.119 9.862.445Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.170.649 -316.315Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 3.674Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.170.649 -319.989Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.993.207 4.791.005Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.815.807 2.358.810Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.583 463.322Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.173.817 1.968.873Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.061.059 -7.046.253Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -8.573.859 -9.105.399Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 1.512.800 2.059.146Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-10.247.217 11.996.851Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -42.080.765 -10.860.772Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 41.489.454 26.126.596Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -350.645 -384.430İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-109.763.910 -22.939.360Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-62.433.807 -1.426.018Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21.476.930 -42.071.181Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-114.365.080 20.203.928Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.628.442 934.648Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.776.144 -4.826.128Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)68.719 819.854Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-214.011 -799.212İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.555.637 4.224.749Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)173.006 -367.608Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.382.631 4.592.357Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları176.769.689 216.439.782Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-364.830 -1.430.986Vergi İadeleri (Ödemeleri)-36.225.134 -21.770.511Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI75.229.217 -24.595.357Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri385.314 423.538Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -17.302.713 -3.378.990Alınan Temettüler8.669.927 0Alınan Faiz9.960.651 8.083.125Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)73.516.038 -29.723.030FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-340.063.522 7.314.446Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri65.943.163 119.795.600Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-65.039.435 -50.146.966Ödenen Temettüler-339.454.450 -58.578.551Ödenen Faiz-1.512.800 -3.755.637YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-124.654.580 175.957.374NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-124.654.580 175.957.374DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 447.866.093 240.010.437DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 323.211.513 415.967.811Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 323.315.988 449.357.360Finansal Yatırımlar5 0 77.135.671Ticari Alacaklar195.391.271 131.570.672İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 29.968.439 18.149.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 165.422.832 113.421.621Diğer Alacaklar26.750.744 48.235.443İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 40.490.167İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.750.744 7.745.276Stoklar7 208.915.805 92.792.990Peşin Ödenmiş Giderler8 3.479.399 3.120.480Diğer Dönen Varlıklar128.226 12.281ARA TOPLAM757.981.433 802.224.897TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR757.981.433 802.224.897DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.186.716 4.567.082Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.186.716 4.567.082Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar8.186.716 4.567.082Diğer Alacaklar54.184 46.415İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar54.184 46.415Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 188.989.367 155.578.529Maddi Duran Varlıklar9 65.505.403 62.595.689Kullanım Hakkı Varlıkları3.482.205 3.947.358Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.356.930 18.904.806Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 21.356.930 18.904.806Peşin Ödenmiş Giderler8 5.208.396 1.938.873Ertelenmiş Vergi Varlığı12 6.078.594 1.494.366TOPLAM DURAN VARLIKLAR298.861.795 249.073.118TOPLAM VARLIKLAR1.056.843.228 1.051.298.015KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar105.630.936 109.945.154İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar105.630.936 109.945.154Banka Kredileri10 102.451.468 107.974.532Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.179.468 1.970.622Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 0 1.816.593Ticari Borçlar95.286.718 47.510.573İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,11 307.159 1.484.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 94.979.559 46.026.103Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.408.894 5.340.175Diğer Borçlar114.638 141.520.163İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 0 141.432.153İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar114.638 88.010Türev Araçlar0 617.042Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.752.357 2.956.217Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 16.686.433 6.443.765Kısa Vadeli Karşılıklar8.827.061 4.649.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.837.837 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.989.224 4.649.661Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler419.486 39.794ARA TOPLAM235.126.523 320.839.137TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235.126.523 320.839.137UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.331.132 3.700.050İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.331.132 3.700.050Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.331.132 3.700.050Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.384 13.535Uzun Vadeli Karşılıklar17.008.715 16.409.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 17.008.715 16.409.326TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.343.231 20.122.911TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER255.469.754 340.962.048ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar801.373.474 710.335.967Ödenmiş Sermaye16 3.150.000 3.150.000Sermaye Düzeltme Farkları16 26.119.105 26.119.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.664.695 -9.945.965Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.664.695 -9.945.965Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -7.664.695 -9.945.965Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)93.169 -43.212Yabancı Para Çevrim Farkları93.169 -43.212Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 80.811.747 60.831.063Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları412.221.994 366.529.104Net Dönem Karı veya Zararı286.642.154 263.695.872TOPLAM ÖZKAYNAKLAR801.373.474 710.335.967TOPLAM KAYNAKLAR1.056.843.228 1.051.298.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat670.540.117 336.262.818 268.427.260 140.877.893Satışların Maliyeti-409.707.532 -203.979.588 -162.335.328 -81.372.981TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)260.832.585 132.283.230 106.091.932 59.504.912BRÜT KAR (ZARAR)260.832.585 132.283.230 106.091.932 59.504.912Genel Yönetim Giderleri-18.081.093 -15.412.468 -6.017.712 -5.163.032Pazarlama Giderleri-19.548.849 -10.179.160 -4.740.183 -2.716.896Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.870.876 -4.316.789 -1.394.249 -1.545.998Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 70.637.654 55.895.399 11.156.591 17.048.605Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -48.186.931 -30.297.910 -8.095.516 -6.621.658ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)241.782.490 127.972.302 97.000.863 60.505.933Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 8.924.504 9.489.829 1.457.803 4.161.333Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -335.064 0 -269.266Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 42.080.765 10.860.772 12.842.392 5.235.178FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)292.787.759 147.987.839 111.301.058 69.633.178Finansman Gelirleri20 75.169.221 118.154.015 15.778.857 57.950.637Finansman Giderleri20 -39.825.372 -34.805.243 -13.357.346 -9.113.698SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)328.131.608 231.336.611 113.722.569 118.470.117Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri12 -41.489.454 -26.126.596 -16.434.391 -12.625.881Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -46.644.000 -27.306.000 -17.556.012 -13.884.018Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 5.154.546 1.179.404 1.121.621 1.258.137SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)286.642.154 205.210.015 97.288.178 105.844.236DÖNEM KARI (ZARARI)286.642.154 205.210.015 97.288.178 105.844.236Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları286.642.154 205.210.015 97.288.178 105.844.236Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 17 0,91000000 0,65150000 0,30890000 0,33600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.281.270 -2.168.783 -747.779 -1.127.771Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.851.588 -2.710.979 -934.723 -1.409.714Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-570.318 542.196 186.944 281.943Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 -570.318 542.196 186.944 281.943Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar93.169 4.946 -95.729 98.345DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.374.439 -2.163.837 -843.508 -1.029.426TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)289.016.593 203.046.178 96.444.670 104.814.810Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları289.016.593 203.046.178 96.444.670 104.814.810http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975248BIST