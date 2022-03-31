***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 01.03.2022Genel Kurul Tarihi 24.03.2022Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Kemalpaşa Caddesi No: 280 Pınarbaşı İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın Seçimi,2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,6 - 2021 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,7 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,8 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2022 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,9 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,10 - 2022 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,11 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,12 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2022 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,14 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Gündem-İngilizce.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 İlan Metni-TR.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 24.03.2022 günü, saat 13.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Kurul KAP.pdf - TutanakEK: 2 hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 24 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Mart 2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014293BIST