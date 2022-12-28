***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen 28.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13833 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk" konulu KEP gönderisi gereğinceSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"ne göre, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz'den açıklama yapılması talep edilmiştir.Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel