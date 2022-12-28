***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.12.2022 17:33
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen 28.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13833 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk" konulu KEP gönderisi gereğince
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"ne göre, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz'den açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,9068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0201
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.085,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,37
|Açılış
|: 1.085,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.081,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7114
|18,7132
|% 0,23
|
|Euro
|19,8788
|19,8961
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,4485
|22,5611
|% 0,27
|
|Frank
|20,1108
|20,2320
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9637
|4,9886
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,78
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.323
|7.385
|-14,00
|
|Yarım
|3.546
|3.616
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,17
|-0,27
|
|B. Petrol
|83,11
|83,11
|-1,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BARMA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 840, 374 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TCELL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SASA, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, TERA, VKING, COSMO