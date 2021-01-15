***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 17:12
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak, şirketimiz sermayesinin %25'ini aşacak şekilde, 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902655
BIST
17:331.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -22,63
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
17:337,4815
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1206
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
17:339,0621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0938
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
17:33443,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,25
|Açılış
|: 443,78
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler17:31
|PKENT
|1.076,90
|2.254.206
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|16.157.122
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|182.843.989
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|37.457.840
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.611.152.449
|% 1,16
|
|KOZAL
|114,40
|1.885.881.549
|% 3,53
|
|DOHOL
|3,44
|1.587.173.149
|% -5,23
|
|THYAO
|13,31
|1.520.404.105
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,46
|1.428.218.046
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,46
|1.428.218.046
|% -0,81
|
|DOHOL
|3,44
|1.587.173.149
|% -5,23
|
|TSKB
|1,90
|645.649.336
|% 1,60
|
|SISE
|7,82
|2.611.152.449
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,59
|504.502.368
|% -3,05
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4758
|7,4817
|% 1,64
|
|Euro
|9,0576
|9,0637
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,1681
|10,2191
|% 1,16
|
|Frank
|8,3991
|8,4497
|% 1,62
|
|Riyal
|1,9911
|2,0011
|% 1,76
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-2,77
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,77
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.917
|2.994
|26,05
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-0,91
|
Seans Raporu
17:31
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17:45DOHOL
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 451, 866, 061 adet işlem
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17:43XU100
Endeks 1, 524 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 46 altında . İşlem hacmi 28, 221.00 milyon TL de
-
17:40RAYSG
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 16.10 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 604 adet işlem
-
17:39DOHOL
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 442, 704, 897 adet işlem
-
17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TUPRS, ISCTR