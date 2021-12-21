***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2021 18:59
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2021, 13.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.12.2021 tarihli açıklamamızda belirtilen faaliyet ruhsatı başvurumuz ile ilgili olarak, İzmir Serbest Bölge Müdürlüğünce 21.12.2021 tarihinde şirketimize konuyla ilgili cevap verilmiştir.
Cevaptaki bilgiler özetle aşağıdaki şekildedir
Şirketimiz adına faaliyet ruhsatı verilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiş olup, kiralanmak istenilen alana ilişkin yapılacak kira sözleşmesi ve istenilen belgelerin 20.12.2021 tarihinden itibaren olmak üzere, 30 gün içinde tamamlanması ve bölge müdürlüğüne ulaştırılması talep edilmiştir. Faaliyet ruhsatının alınması ve kira sözleşmesi müzakerelerinin tamamlanıp imzalanmasından sonra, yatırım detayları netleşecek olup, yatırımcılarımızı gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985314
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,3764
En Yüksek
|Değişim
|: -6,67%
|| -0,8135
|Açılış
|: 11,4500
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|Önceki Kapanış
|: 12,6800
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12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,9316
En Yüksek
|Değişim
|: -6,56%
|| -0,9085
|Açılış
|: 12,8000
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|Önceki Kapanış
|: 14,2500
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14,6486
En Düşük
11,6293
18:05654,07
En Yüksek
|Değişim
|: -7,59%
|| -53,73
|Açılış
|: 654,07
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|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2128
|11,3764
|% -6,67
|
|Euro
|12,7299
|12,9316
|% -6,56
|
|Sterlin
|15,0538
|15,1293
|% -7,38
|
|Frank
|12,2120
|12,2855
|% -7,62
|
|Riyal
|2,9904
|3,0054
|% -7,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|654
|654
|-53,73
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş Gr.
|8,27
|8,28
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
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