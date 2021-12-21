***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2021, 13.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.12.2021 tarihli açıklamamızda belirtilen faaliyet ruhsatı başvurumuz ile ilgili olarak, İzmir Serbest Bölge Müdürlüğünce 21.12.2021 tarihinde şirketimize konuyla ilgili cevap verilmiştir.Cevaptaki bilgiler özetle aşağıdaki şekildedirŞirketimiz adına faaliyet ruhsatı verilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiş olup, kiralanmak istenilen alana ilişkin yapılacak kira sözleşmesi ve istenilen belgelerin 20.12.2021 tarihinden itibaren olmak üzere, 30 gün içinde tamamlanması ve bölge müdürlüğüne ulaştırılması talep edilmiştir. Faaliyet ruhsatının alınması ve kira sözleşmesi müzakerelerinin tamamlanıp imzalanmasından sonra, yatırım detayları netleşecek olup, yatırımcılarımızı gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985314BIST