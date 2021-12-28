***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Grup Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, tüm üye işyerlerinde grev kararı alınmış, Türk Metal Sendikası tarafından, Pınarbaşı ve Serbest Bölgede ki işyerlerimiz için uygulama tarihi bilahare belirlenmek üzere, Grev Kararı alındığı Şirketimize bildirilmiştir.Süreç halen devam etmekte olup gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986763BIST