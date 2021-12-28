***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2021 18:38
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Grup Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, tüm üye işyerlerinde grev kararı alınmış, Türk Metal Sendikası tarafından, Pınarbaşı ve Serbest Bölgede ki işyerlerimiz için uygulama tarihi bilahare belirlenmek üzere, Grev Kararı alındığı Şirketimize bildirilmiştir.
Süreç halen devam etmekte olup gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986763
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|6.419.827
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|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
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|EDATA
|19,82
|16.506.724
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|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
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|PRKAB
|48,92
|12.870.901
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|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
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|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
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|TSPOR
|6,13
|182.911.848
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|7.174.304
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|GARAN
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|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
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|EKGYO
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|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
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|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
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|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
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|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
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|11,8500
|% 0,24
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|Euro
|13,3638
|13,4443
|% 0,43
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|Sterlin
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|Frank
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|Riyal
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,84
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|Altın Gr.
|687
|687
|12,89
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,03
|0,00
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|Gümüş Gr.
|8,76
|8,79
|0,03
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|B. Petrol
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|78,88
|0,08
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