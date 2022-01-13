***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2022 16:40
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak, şirketimiz sermayesinin %25'ini aşacak şekilde, 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993525
BIST
16:502.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 14,17
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:5013,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,3612
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:5015,6141
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,4579
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:50796,74
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 19,77
|Açılış
|: 796,78
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:50
|PKENT
|8.123,50
|15.972.382
|% 10,00
|
|TETMT
|367,40
|10.978.760
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.394.319
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|CEOEM
|15,01
|21.080.334
|% -5,18
|
|KRDMD
|13,39
|5.021.727.762
|% 2,61
|
|THYAO
|28,78
|4.159.052.708
|% 7,07
|
|GARAN
|11,87
|1.781.653.342
|% 0,17
|
|SISE
|15,15
|1.756.484.759
|% -0,26
|
|EREGL
|31,92
|1.744.755.907
|% 1,08
|
|KRDMD
|13,39
|5.021.727.762
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,84
|1.101.940.914
|% -1,03
|
|PETKM
|9,64
|1.579.141.505
|% 0,94
|
|GARAN
|11,87
|1.781.653.342
|% 0,17
|
|THYAO
|28,78
|4.159.052.708
|% 7,07
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5718
|13,5847
|% 2,73
|
|Euro
|15,5797
|15,6141
|% 3,02
|
|Sterlin
|18,6123
|18,7056
|% 2,96
|
|Frank
|14,8545
|14,9440
|% 3,06
|
|Riyal
|3,6106
|3,6287
|% 2,78
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-3,66
|
|Altın Gr.
|797
|797
|20,38
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|-83,00
|
|Tam
|5.266
|5.400
|-72,82
|
|Yarım
|2.545
|2.612
|-35,22
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,62
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,28
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-0,14
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05ULAS
Yüzde 9.84 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 892, 066 adet işlem
-
17:04TEKTU
Yüzde 7.24 oranında artışla 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 480, 336 adet işlem
-
17:03NUGYO
Yüzde 6.64 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 773, 171 adet işlem
-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 39 artarak (% 0.84 ) 2, 317
-
17:01XU100
Endeks 2, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 31, 405.00 milyon TL de