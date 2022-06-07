***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2022 18:10
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2021, 13.12.2021, 21.12.2021, 11.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022, 09.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ege Serbest Bölgesi'nde yapmayı planladığı fabrika yatırımı ile ilgili olarak müteahhit firma ile şirketimiz arasında Sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme hükümlerine, göre kaba inşaat işleri ruhsat tarihinden başlamak üzere 270 takvim günü içinde tamamlanacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035459
BIST
10:302.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 23,95
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.659
10:3017,0900
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,3358
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
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17,1089
En Düşük
16,7519
10:3018,3330
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,3597
|Açılış
|: 17,9250
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|Önceki Kapanış
|: 17,7600
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18,3469
En Düşük
17,8912
10:301.015,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 17,86
|Açılış
|: 1.015,69
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.017,22
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:30
|EMKEL
|2,55
|10.247.110
|% 7,14
|
|ULUUN
|22,02
|124.291.610
|% 6,89
|
|SEGYO
|1,29
|163.373.044
|% 6,61
|
|FONET
|11,75
|14.102.762
|% 6,24
|
|MEPET
|3,57
|4.466.678
|% 5,62
|
|RYGYO
|4,49
|9.363.914
|% -9,29
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RYSAS
|8,45
|18.435.903
|% -6,84
|
|TETMT
|248,00
|8.177.829
|% -5,67
|
|THYAO
|49,44
|1.444.211.761
|% 2,02
|
|SISE
|23,14
|729.196.182
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,47
|633.305.161
|% 2,31
|
|EREGL
|35,56
|475.484.611
|% 2,48
|
|PETKM
|10,53
|388.176.934
|% 1,25
|
|SEGYO
|1,29
|163.373.044
|% 6,61
|
|EKGYO
|2,88
|121.820.277
|% 1,41
|
|KRDMD
|15,47
|633.305.161
|% 2,31
|
|DOHOL
|4,24
|167.242.414
|% -0,24
|
|PETKM
|10,53
|388.176.934
|% 1,25
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0785
|17,0900
|% 2,00
|
|Euro
|18,2973
|18,3330
|% 2,00
|
|Sterlin
|21,4126
|21,5200
|% 1,83
|
|Frank
|17,4503
|17,5555
|% 1,72
|
|Riyal
|4,5422
|4,5650
|% 2,00
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-2,20
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|17,86
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,34
|