***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2021, 13.12.2021, 21.12.2021, 11.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022, 09.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ege Serbest Bölgesi'nde yapmayı planladığı fabrika yatırımı ile ilgili olarak müteahhit firma ile şirketimiz arasında Sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme hükümlerine, göre kaba inşaat işleri ruhsat tarihinden başlamak üzere 270 takvim günü içinde tamamlanacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035459BIST