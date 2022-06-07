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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.06.2022 18:10
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2021, 13.12.2021, 21.12.2021, 11.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022, 09.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Ege Serbest Bölgesi'nde yapmayı planladığı fabrika yatırımı ile ilgili olarak müteahhit firma ile şirketimiz arasında Sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme hükümlerine, göre kaba inşaat işleri ruhsat tarihinden başlamak üzere 270 takvim günü içinde tamamlanacaktır.
 Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035459


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EMKEL 2,55 10.247.110 % 7,14  
ULUUN 22,02 124.291.610 % 6,89  
SEGYO 1,29 163.373.044 % 6,61  
FONET 11,75 14.102.762 % 6,24  
MEPET 3,57 4.466.678 % 5,62  
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10:30 Alış Satış %  
Dolar 17,0785 17,0900 % 2,00  
Euro 18,2973 18,3330 % 2,00  
Sterlin 21,4126 21,5200 % 1,83  
Frank 17,4503 17,5555 % 1,72  
Riyal 4,5422 4,5650 % 2,00  
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10:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 -2,20  
Altın Gr. 1.016 1.016 17,86  
Cumhuriyet 6.652 6.752 91,00  
Tam 6.620 6.784 92,93  
Yarım 3.199 3.282 44,95  
Çeyrek 1.605 1.641 22,47  
Gümüş.Ons 22,13 22,16 -0,08  
Gümüş Gr. 12,14 12,16 0,16  
B. Petrol 121 121 0,34  
Seans Raporu 10:30
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