***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2022 20:53
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2021, 13.12.2021, 21.12.2021, 11.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022, 09.02.2022, 07.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Ege Serbest Bölgesi'nde yapmayı planladığı fabrika yatırımının finansmanında kullanılmak üzere, International Finance Corporation'dan (IFC) yatırım kredisi alınmasına yönelik yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup, bu kapsamda International Finance Corporation (IFC) ile 2 yıl geri ödemesiz 8 yıl vadeli 40 milyon Avro tutarında kredi kullanımı için sözleşme imzalanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040530
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,7026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0644
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1491
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5385
En Düşük
17,2330
18:05970,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,05
|Açılış
|: 970,94
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6930
|16,7026
|% 0,39
|
|Euro
|17,5060
|17,5368
|% 0,86
|
|Sterlin
|20,2720
|20,3736
|% 0,77
|
|Frank
|17,4304
|17,5354
|% 0,40
|
|Riyal
|4,4367
|4,4589
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-10,08
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.467
|6.589
|-52,00
|
|Yarım
|3.165
|3.222
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,36
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|-0,17
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,22
|