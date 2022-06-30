***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2021, 13.12.2021, 21.12.2021, 11.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022, 09.02.2022, 07.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Ege Serbest Bölgesi'nde yapmayı planladığı fabrika yatırımının finansmanında kullanılmak üzere, International Finance Corporation'dan (IFC) yatırım kredisi alınmasına yönelik yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup, bu kapsamda International Finance Corporation (IFC) ile 2 yıl geri ödemesiz 8 yıl vadeli 40 milyon Avro tutarında kredi kullanımı için sözleşme imzalanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040530BIST