***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2023 13:22
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095004
BIST
13:315.254
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 137,85
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
13:3118,7686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:3119,8600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0800
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9000
En Düşük
19,8500
13:311.107,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,18
|Açılış
|: 1.107,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:31
|HKTM
|61,65
|59.432.189
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|799.806
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|3.178.144
|% 9,94
|
|EGGUB
|104,10
|85.213.622
|% 9,93
|
|DOKTA
|55,90
|15.442.751
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,50
|155.041.888
|% -7,23
|
|MARTI
|5,10
|92.318.556
|% -6,93
|
|ADEL
|128,70
|76.276.405
|% -6,13
|
|THYAO
|140,10
|6.803.170.138
|% 3,62
|
|EREGL
|40,32
|5.378.882.796
|% 0,60
|
|ASELS
|61,50
|5.142.141.796
|% 4,41
|
|EKGYO
|9,07
|3.334.548.931
|% 6,96
|
|KRDMD
|18,31
|2.825.669.361
|% 1,72
|
|EKGYO
|9,07
|3.334.548.931
|% 6,96
|
|YKBNK
|10,81
|1.850.940.242
|% 3,15
|
|KRDMD
|18,31
|2.825.669.361
|% 1,72
|
|SKBNK
|2,85
|401.067.432
|% 4,40
|
|EREGL
|40,32
|5.378.882.796
|% 0,60
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7628
|18,7686
|% 0,02
|
|Euro
|19,8500
|19,8600
|% -0,40
|
|Sterlin
|22,1797
|22,2909
|% -0,49
|
|Frank
|19,8910
|20,0108
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9773
|5,0023
|% 0,00
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|3,40
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|0,63
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.516
|7.576
|-12,00
|
|Yarım
|3.640
|3.703
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.852
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,13
|0,10
|
|B. Petrol
|79,35
|79,35
|0,66
|