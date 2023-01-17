***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2023 11:08
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak, şirketimiz sermayesinin %25'ini aşacak şekilde, 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102755
BIST
14:415.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 43,85
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
14:4118,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
14:4120,3590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0262
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
14:411.151,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.151,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler14:41
|ARMDA
|337,70
|20.365.399
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|20.857.336
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.602.650
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|37.929.111
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|111.452.428
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|833.473
|% -9,31
|
|POLTK
|1.523,80
|64.261.808
|% -7,09
|
|MSGYO
|7,03
|39.328.187
|% -5,38
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|40,96
|7.648.183.110
|% -0,15
|
|KRDMD
|20,12
|7.543.249.294
|% 6,29
|
|THYAO
|144,50
|6.468.346.354
|% 0,07
|
|TUPRS
|558,30
|3.982.337.964
|% 3,33
|
|ASELS
|57,75
|2.849.536.773
|% -0,35
|
|KRDMD
|20,12
|7.543.249.294
|% 6,29
|
|EKGYO
|8,40
|2.572.993.017
|% 2,69
|
|EREGL
|40,96
|7.648.183.110
|% -0,15
|
|YKBNK
|9,68
|1.633.926.090
|% -0,51
|
|PETKM
|18,30
|2.458.216.769
|% 0,00
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7885
|18,7996
|% 0,08
|
|Euro
|20,3511
|20,3590
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,9019
|23,0167
|% 0,26
|
|Frank
|20,3042
|20,4265
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,02
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-6,66
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|-6,14
|
|Cumhuriyet
|7.786
|7.904
|-10,00
|
|Tam
|7.826
|7.880
|-20,00
|
|Yarım
|3.813
|3.856
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.928
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,48
|-0,23
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|0,93
|