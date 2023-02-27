***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2023 13:49
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalite, Çevre ve İş Sağlığı - İşçi Güvenliği Politikamız ekte yer almakta olup, ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu olmak üzere komitenin kurulmasına, uygulama ile ilgili her türlü konuda ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyum kapsamında komitenin yetkilendirilmesine, Komite Başkanlığı'nın Sn. Özgür Torcu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117070
BIST
16:105.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 75,26
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.153
En Düşük
4.980
16:1018,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
16:1019,9330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0240
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0642
En Düşük
19,8029
16:101.100,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.100,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler16:08
|BFREN
|5.237,10
|101.267.036
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|986.641.476
|% 9,99
|
|GENTS
|6,40
|45.108.214
|% 9,97
|
|SOKE
|14,45
|212.743.728
|% 9,97
|
|AFYON
|12,35
|708.722.045
|% 9,97
|
|BALAT
|18,72
|456.015
|% -6,40
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.430.000
|% -6,29
|
|METUR
|5,40
|10.334.259
|% -6,09
|
|ANSGR
|16,24
|15.466.579
|% -5,75
|
|MMCAS
|4,48
|75.380
|% -5,08
|
|THYAO
|141,00
|5.720.499.885
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,84
|4.730.989.433
|% 2,08
|
|KRDMD
|21,86
|3.312.857.867
|% -2,76
|
|ASTOR
|39,06
|3.061.924.157
|% 7,31
|
|EREGL
|43,60
|2.945.038.125
|% -1,45
|
|EKGYO
|8,84
|4.730.989.433
|% 2,08
|
|YKBNK
|9,34
|1.427.352.158
|% 2,64
|
|KRDMD
|21,86
|3.312.857.867
|% -2,76
|
|AKBNK
|16,68
|2.403.435.738
|% 4,51
|
|BUCIM
|7,76
|837.105.080
|% -2,39
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8809
|18,8886
|% 0,07
|
|Euro
|19,9273
|19,9380
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,5648
|22,6780
|% 0,40
|
|Frank
|19,9996
|20,1201
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0186
|5,0438
|% -0,01
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|0,57
|
|Cumhuriyet
|7.452
|7.565
|-14,00
|
|Tam
|7.489
|7.541
|-83,00
|
|Yarım
|3.659
|3.690
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.845
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,72
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|-0,29
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23KRSTL
Yüzde 9.43 oranında artışla 9.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 829, 586 adet işlem
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 26 artarak (% 1.41 ) 5, 641
-
16:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
16:21XU100
Endeks 5, 130 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 61, 986.00 milyon TL de
-
16:20FLAP
Yüzde 9.10 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 002, 336 adet işlem