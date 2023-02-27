***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKalite, Çevre ve İş Sağlığı - İşçi Güvenliği Politikamız ekte yer almakta olup, ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu olmak üzere komitenin kurulmasına, uygulama ile ilgili her türlü konuda ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyum kapsamında komitenin yetkilendirilmesine, Komite Başkanlığı'nın Sn. Özgür Torcu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117070BIST