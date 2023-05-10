***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2023 18:11
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulumuza verilen Kar Payı Avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmamasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149742
BIST
17:594.494
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:5921,4392
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|: 1.276,73
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1.287,00
En Düşük
1.270,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|137,50
|292.056.709
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.958.658
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.364.452
|% 9,99
|
|MTRYO
|3,21
|1.977.634
|% 9,93
|
|FADE
|8,32
|7.391.255
|% 9,91
|
|IZINV
|19,55
|11.117.372
|% -9,99
|
|TUKAS
|10,92
|194.441.237
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.388.018
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|148.315.172
|% -9,96
|
|NETAS
|21,58
|50.412.516
|% -9,40
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|KCHOL
|87,85
|3.492.555.715
|% 1,15
|
|THYAO
|126,80
|2.829.393.107
|% -1,55
|
|SISE
|36,74
|2.264.727.202
|% -2,03
|
|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
|
|EKGYO
|5,45
|725.253.911
|% -0,73
|
|DOHOL
|8,38
|753.087.269
|% -4,66
|
|TSKB
|4,11
|344.840.878
|% -2,38
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5358
|19,5459
|% 0,17
|
|Euro
|21,4354
|21,4412
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,5857
|24,7090
|% 0,11
|
|Frank
|21,8570
|21,9887
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1961
|5,2222
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.026
|2.027
|-8,13
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.555
|4.723
|64,00
|
|Çeyrek
|2.270
|2.354
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|-0,17
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|B. Petrol
|76,72
|76,72
|-0,72
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