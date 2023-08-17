***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2023 21:54
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulumuza verilen Kar Payı Avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmamasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186802
BIST
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18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,0985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0193
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,1319
En Düşük
27,0610
18:0529,5197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,5197
En Düşük
29,3972
18:051.645,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.645,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.648,30
En Düşük
1.644,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|160.334.429
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|415.925.593
|% 10,00
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.799.758.872
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.529.666.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.488.175.231
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.515.729.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0715
|27,0813
|% 0,01
|
|Euro
|29,4514
|29,5054
|% 0,04
|
|Sterlin
|34,4209
|34,5935
|% 0,03
|
|Frank
|30,7393
|30,9245
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2023
|7,2385
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-2,29
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.646
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.028
|11.118
|-6,00
|
|Yarım
|5.531
|5.584
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.792
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,71
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,77
|0,24
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
-
17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
-
17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
-
17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem