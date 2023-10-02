***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2021, 13.12.2021, 21.12.2021, 11.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022, 09.02.2022, 07.06.2022, 11.08.2022, 11.08.2022, 27.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHaziran ayı itibari ile kaba inşaat işlerinin tamamlandığı hususu paylaşılmıştı. Gelinen son noktada deneme üretimini destekleyecek elektrik, mekanik ve diğer imalatların Ekim 2023 sonuna kadar tamamlanması, deneme üretiminin ise 2023 sonunda başlaması, Ocak 2024 sonuna kadar ise taşınma sürecini destekleyecek diğer mimari işlemlerin tamamlanması planlanmaktadır. Gelişmelerden kamuyu bilgilendirmeye devam ediyor olacağız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198753BIST