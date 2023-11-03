***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2021, 13.12.2021, 21.12.2021, 11.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022, 09.02.2022, 07.06.2022, 11.08.2022, 11.08.2022, 27.03.2023, 02.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHaziran ayı itibari ile kaba inşaat işlerinin tamamlandığı, mekanik ve diğer imalatların Ekim 2023 sonuna kadar tamamlanacağı hususu paylaşılmıştı. Gelinen son noktada Mayıs 2024 sonunda tamamlanmak üzere inşaat çalışmaları ve 2023 sonu itibari ile deneme üretimi başlayacak şekilde yeni makina kurulumları devam etmektedir. Mevcut makinaların taşınması 2024 ilk çeyreğinde başlayacaktır. Gelişmelerden kamuyu bilgilendirmeye devam ediyor olacağız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214036BIST