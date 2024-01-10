***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSürdürülebilirlik uyumluluğumuzun arttırılması ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanmış olunan Çevre Politikası, Etik Kurallar, İnsan Hakları Politikası, Kalite Politikası, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Politikası ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237891BIST