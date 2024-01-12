***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2024 09:53
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Şirketimize bildirilmiştir.
Süreç halen devam etmekte olup gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238761
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BIST En Aktif Hisseler13:19
|OZSUB
|27,50
|58.015.409
|% 10,00
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|DOGUB
|20,30
|128.165.546
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|647.703.621
|% 9,96
|
|KBORU
|67,00
|242.575.055
|% 9,93
|
|ETILR
|13,88
|28.863.931
|% 8,95
|
|BEGYO
|4,41
|433.437.932
|% -9,82
|
|KERVN
|0,91
|308.379
|% -7,14
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|DIRIT
|11,11
|291.026
|% -6,64
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|KRSTL
|12,47
|103.242.714
|% -6,59
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|KRGYO
|37,10
|47.792.965
|% -6,31
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|AKBNK
|41,72
|3.532.357.281
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,38
|3.271.370.122
|% -3,95
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|THYAO
|243,50
|2.572.000.002
|% -1,30
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|GUBRF
|146,10
|2.363.388.733
|% 3,54
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|ISCTR
|25,26
|2.299.361.883
|% -1,79
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|YKBNK
|22,38
|3.271.370.122
|% -3,95
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|ISCTR
|25,26
|2.299.361.883
|% -1,79
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|BEGYO
|4,41
|433.437.932
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,72
|3.532.357.281
|% 1,46
|
|EKGYO
|8,11
|549.594.077
|% -0,73
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,0922
|30,0979
|% 0,37
|
|Euro
|32,9779
|32,9850
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,2484
|38,4402
|% 0,26
|
|Frank
|35,0983
|35,3097
|% 0,15
|
|Riyal
|7,9996
|8,0398
|% 0,32
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,94
|22,97
|% 0,66
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|Platin
|927,01
|928,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,53
|997,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,75
|79,75
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.039,73
|2.040,01
|% 0,66
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