***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









(Yönetim Kurulu Başkanı) Evet 0.0223 A Grubu Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)ENVER GOCAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2019 İcrada Görevli Değil YOK Eko Faktoring A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gürtaş Yapı Tarımsal Ürünler San.Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ) Evet 0 B Grubu Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Komite BaşkanıHÜSEYİN FAZIL ORAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YOK Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeERNUR MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.01.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101676 Değerlendirildihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101677BIST