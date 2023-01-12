***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.01.2023 22:37
(Yönetim Kurulu Başkanı) Evet 0.0223 A Grubu Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
ENVER GOCAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2019 İcrada Görevli Değil YOK Eko Faktoring A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gürtaş Yapı Tarımsal Ürünler San.Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ) Evet 0 B Grubu Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Komite Başkanı
HÜSEYİN FAZIL ORAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YOK Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
ERNUR MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.01.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101676 Değerlendirildi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101677
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7893
En Düşük
18,7767
17:5920,3949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3985
En Düşük
20,3803
17:591.145,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.145,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.147,45
En Düşük
1.145,66
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7762
|18,7916
|% 0,04
|
|Euro
|20,3688
|20,4075
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,8756
|22,9904
|% 0,03
|
|Frank
|20,1632
|20,2847
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9851
|5,0101
|% -0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.147
|0,38
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.742
|7.809
|-1,00
|
|Yarım
|3.769
|3.821
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.911
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,01
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|1,22
|