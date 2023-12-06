***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2023 07:52
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 8000000 4.079.965,72 TRY 50,998 İŞTİRAK
EEFZ DIŞ TİCARET A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 50000 49996 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
EGE TECH LTD HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ 16.409.037,12 16.409.037,12 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222532
BIST
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17:598.057
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
8.023
En Yüksek
8.121
17:5928,9393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0574
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9404
En Düşük
28,8087
17:5931,2754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0609
|Açılış
|: 31,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,2754
En Düşük
31,1381
17:591.879,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.879,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.881,99
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EKOS
|36,30
|131.071.133
|% 10,00
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|BAKAB
|85,25
|63.419.117
|% 10,00
|
|MARBL
|18,48
|111.838.548
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.824.416
|% 10,00
|
|LIDER
|163,80
|381.590.889
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|18.799.807
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,60
|4.102.072
|% -9,92
|
|EUKYO
|14,26
|12.523.679
|% -8,59
|
|MTRYO
|8,00
|5.950.944
|% -6,92
|
|THYAO
|259,00
|8.371.744.925
|% -1,15
|
|AKBNK
|36,56
|3.266.948.198
|% 0,94
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|EREGL
|40,00
|2.965.946.182
|% -0,05
|
|ZOREN
|5,08
|909.908.235
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,38
|1.070.262.297
|% -1,47
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|CANTE
|20,44
|2.572.256.004
|% -0,68
|
|YKBNK
|20,28
|2.179.247.911
|% -1,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8662
|28,8948
|% 0,04
|
|Euro
|31,2050
|31,2757
|% 0,20
|
|Sterlin
|36,3110
|36,4931
|% 0,14
|
|Frank
|32,8863
|33,0844
|% 0,07
|
|Riyal
|7,6899
|7,7285
|% 0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,22
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|904,31
|906,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|940,90
|945,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,19
|77,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,94
|2.022,21
|% 0,66
|