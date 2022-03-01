***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
01.03.2022 08:27
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sürdürülebilirlik Raporumuz Ekte Yer Almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005621
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
0
En Düşük
0
18:0513,9025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0579
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
13,9028
En Düşük
13,7651
18:0515,6228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0510
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,6228
En Düşük
15,4520
18:05848,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,87
|Açılış
|: 850,53
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
851,95
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|2,51
|7.167.323
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|97.093.483
|% 0,00
|
|ANELE
|2,09
|4.618.685
|% 0,00
|
|ARDYZ
|4,86
|35.676.415
|% 0,00
|
|AYEN
|7,91
|14.024.594
|% 0,00
|
|AGYO
|2,51
|7.167.323
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|97.093.483
|% 0,00
|
|ANELE
|2,09
|4.618.685
|% 0,00
|
|ARDYZ
|4,86
|35.676.415
|% 0,00
|
|AYEN
|7,91
|14.024.594
|% 0,00
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% 0,00
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 0,00
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 0,00
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 0,00
|
|HUNER
|2,84
|507.893.887
|% 0,00
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8508
|13,9025
|% 0,42
|
|Euro
|15,5463
|15,6228
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,5158
|18,6087
|% -0,09
|
|Frank
|15,0083
|15,0987
|% -0,27
|
|Riyal
|3,6778
|3,6962
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-1,56
|
|Altın Gr.
|848
|848
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,86
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,00
|