***EGEPO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***EGEPO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [EGEPO]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıNASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi22/12/2021Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarEGEPO.E pay sırası şirketin Genel Kurul kararlarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985356BIST