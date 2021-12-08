***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 12:32
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981907
BIST
15:401.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,96
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
15:4013,7196
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2295
|Açılış
|: 13,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
15:4015,5174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,3003
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5254
En Düşük
15,1751
15:40787,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 13,38
|Açılış
|: 787,75
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler15:40
|BAGFS
|13,97
|11.431.396
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|ATATP
|63,55
|14.034.358
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.107.027
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|114.246.775
|% -9,97
|
|THYAO
|20,16
|3.596.078.307
|% 5,00
|
|GARAN
|11,92
|3.199.066.117
|% 0,76
|
|SISE
|14,71
|3.176.958.735
|% 0,27
|
|ASELS
|23,98
|2.031.909.465
|% 3,90
|
|KRDMD
|9,66
|1.829.924.951
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,50
|1.232.319.914
|% 4,17
|
|YKBNK
|3,60
|1.194.975.594
|% 0,84
|
|TSKB
|1,65
|456.186.521
|% 1,85
|
|GARAN
|11,92
|3.199.066.117
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,22
|273.910.326
|% 0,00
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7171
|13,7196
|% 1,70
|
|Euro
|15,4989
|15,5174
|% 1,97
|
|Sterlin
|18,0554
|18,1460
|% 1,38
|
|Frank
|14,7945
|14,8836
|% 1,83
|
|Riyal
|3,6449
|3,6632
|% 1,68
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,65
|
|Altın Gr.
|788
|788
|13,38
|
|Cumhuriyet
|5.209
|5.288
|37,00
|
|Tam
|5.184
|5.315
|31,15
|
|Yarım
|2.505
|2.571
|15,07
|
|Çeyrek
|1.257
|1.285
|7,53
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,13
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,34
|