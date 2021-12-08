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***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

08.12.2021 12:32
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [EGEPO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981907


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BAGFS 13,97 11.431.396 % 10,00  
ISBIR 55,05 2.761.638 % 9,99  
DOBUR 153,30 19.131.074 % 9,97  
RALYH 13,91 13.187.338 % 9,96  
ATATP 63,55 14.034.358 % 9,95  
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Altın Gr. 788 788 13,38  
Cumhuriyet 5.209 5.288 37,00  
Tam 5.184 5.315 31,15  
Yarım 2.505 2.571 15,07  
Çeyrek 1.257 1.285 7,53  
Gümüş.Ons 22,42 22,44 -0,09  
Gümüş Gr. 9,89 9,90 0,13  
B. Petrol 75,78 75,78 0,34  
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