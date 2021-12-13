***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2021 10:01
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEPO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982830
BIST
16:512.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 19,63
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
16:5114,7901
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,3938
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
16:5116,6805
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 0,4679
|Açılış
|: 16,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6915
En Düşük
16,1749
16:51841,46
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 21,84
|Açılış
|: 841,46
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler16:49
|PKENT
|5.512,10
|4.172.456
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.059.402
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.332.292
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.492.713
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|108.519.831
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|OYLUM
|7,65
|16.801.314
|% -9,04
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|THYAO
|24,04
|4.103.790.819
|% 6,47
|
|GARAN
|12,15
|3.314.732.367
|% -0,08
|
|KRDMD
|11,79
|2.860.220.862
|% 0,86
|
|SISE
|16,34
|2.432.138.176
|% -1,51
|
|YKBNK
|3,87
|1.822.402.058
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,70
|1.363.525.567
|% 0,37
|
|YKBNK
|3,87
|1.822.402.058
|% -0,77
|
|TSKB
|1,69
|803.986.209
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,24
|443.683.784
|% -1,59
|
|GARAN
|12,15
|3.314.732.367
|% -0,08
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7832
|14,7924
|% 2,75
|
|Euro
|16,6581
|16,6731
|% 2,84
|
|Sterlin
|19,5449
|19,6430
|% 3,00
|
|Frank
|15,9327
|16,0286
|% 2,73
|
|Riyal
|3,9297
|3,9494
|% 2,72
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-0,84
|
|Altın Gr.
|843
|843
|23,19
|
|Cumhuriyet
|5.569
|5.653
|161,00
|
|Tam
|5.543
|5.687
|164,50
|
|Yarım
|2.679
|2.751
|79,58
|
|Çeyrek
|1.344
|1.376
|39,79
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|0,25
|
|B. Petrol
|73,04
|73,04
|-0,66
|
Seans Raporu
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