***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 10:21
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEPO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032266
BIST
10:152.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 14,62
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.392
En Düşük
2.387
10:1516,1989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1231
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,2005
En Düşük
16,0430
10:1517,3292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0326
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3464
En Düşük
17,2406
10:15967,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,02
|Açılış
|: 967,26
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,21
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler10:13
|ARCLK
|74,40
|258.996.222
|% 9,98
|
|DAGHL
|26,40
|1.644.334
|% 7,32
|
|KGYO
|5,08
|6.832.806
|% 6,72
|
|ORCAY
|21,24
|23.691.401
|% 6,09
|
|GZNMI
|30,66
|7.073.139
|% 6,09
|
|IMASM
|45,16
|338.377
|% -5,92
|
|DGGYO
|8,79
|1.325.811
|% -4,97
|
|SELVA
|9,00
|2.125.044
|% -4,26
|
|DOGUB
|4,58
|5.843.410
|% -3,58
|
|SERVE
|22,70
|28.943
|% -3,40
|
|ARCLK
|74,40
|258.996.222
|% 9,98
|
|GARAN
|14,85
|252.260.260
|% 0,28
|
|THYAO
|42,24
|176.266.583
|% 0,19
|
|KCHOL
|39,92
|160.232.143
|% 3,69
|
|HEKTS
|29,40
|110.736.512
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,57
|75.512.210
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,28
|27.586.469
|% 1,59
|
|GARAN
|14,85
|252.260.260
|% 0,28
|
|DOHOL
|3,67
|52.028.062
|% 1,10
|
|KARSN
|5,88
|75.100.775
|% 0,34
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1891
|16,1972
|% 0,76
|
|Euro
|17,3126
|17,3327
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,2241
|20,3256
|% 0,52
|
|Frank
|16,7342
|16,8350
|% 0,25
|
|Riyal
|4,2991
|4,3206
|% 0,47
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-7,70
|
|Altın Gr.
|966
|967
|0,37
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|22,00
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,04
|