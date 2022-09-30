***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2022 14:06
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEPO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066316
BIST
16:563.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 14,70
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
16:5618,5206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
16:5618,1138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0436
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
16:56993,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,99
|Açılış
|: 993,92
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler16:54
|BFREN
|1.529,40
|50.110.757
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.930.418
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|480.581.598
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,10
|2.526.306.486
|% -8,27
|
|ELITE
|25,54
|30.613.873
|% -5,34
|
|PENTA
|387,90
|22.069.175
|% -5,27
|
|AGYO
|5,95
|75.268.521
|% -4,80
|
|THYAO
|68,55
|2.604.868.584
|% -0,07
|
|ISGYO
|6,10
|2.526.306.486
|% -8,27
|
|SASA
|68,90
|2.190.983.435
|% 4,63
|
|ASELS
|29,24
|1.621.322.646
|% -2,21
|
|ALARK
|56,90
|1.541.583.959
|% 1,07
|
|ISGYO
|6,10
|2.526.306.486
|% -8,27
|
|EKGYO
|3,83
|1.294.584.171
|% 0,26
|
|ODAS
|6,16
|1.123.540.695
|% 3,70
|
|TSKB
|2,44
|442.491.851
|% -2,79
|
|YKBNK
|7,10
|1.283.684.045
|% 1,00
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5003
|18,5192
|% 0,07
|
|Euro
|18,0882
|18,1128
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,4936
|20,5964
|% -0,07
|
|Frank
|18,8490
|18,9626
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9163
|4,9409
|% 0,16
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|9,63
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,87
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|61,00
|
|Tam
|6.694
|6.768
|36,00
|
|Yarım
|3.257
|3.309
|18,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.654
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|0,14
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|-1,84
|
Seans Raporu
16:54
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