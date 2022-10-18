***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 10:06
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEPO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072612
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
0
En Düşük
0
17:5918,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:5918,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0441
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3649
En Düşük
18,2337
17:59989,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,93
|Açılış
|: 989,60
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CRDFA
|3,96
|41.784.152
|% 25,00
|
|KUVVA
|43,90
|1.278.280
|% 0,00
|
|PRDGS
|4,45
|25.144.897
|% 0,00
|
|YGYO
|0,96
|16.500.292
|% 0,00
|
|KOZAA
|33,42
|1.821.490.171
|% 0,00
|
|YGYO
|0,96
|16.500.292
|% 0,00
|
|KOZAA
|33,42
|1.821.490.171
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,45
|131.574.937
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,29
|28.718.857
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,69
|2.091.012.139
|% 0,00
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 0,00
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% 0,00
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 0,00
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 0,00
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5887
|18,5946
|% 0,08
|
|Euro
|18,3241
|18,3361
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,0415
|21,1470
|% -0,09
|
|Frank
|18,6396
|18,7519
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9334
|4,9582
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|3,51
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,82
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.669
|6.741
|12,00
|
|Yarım
|3.249
|3.295
|6,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.648
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,08
|
|B. Petrol
|92,33
|92,33
|0,71
|