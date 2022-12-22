***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2022 15:21
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEPO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089167
BIST
15:385.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 67,69
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:3818,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:3819,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0522
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:381.090,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.090,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:36
|ULUFA
|9,46
|361.522.228
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|18.368.428
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|1.994.998
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|29.004.783
|% 9,99
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|PAMEL
|233,50
|34.934.364
|% -3,55
|
|SUNTK
|62,15
|43.566.218
|% -3,42
|
|NTGAZ
|48,00
|73.951.873
|% -3,23
|
|THYAO
|143,50
|4.682.800.639
|% 0,42
|
|EKGYO
|8,21
|3.809.269.714
|% 2,11
|
|ENKAI
|27,96
|3.499.318.449
|% 4,56
|
|VAKBN
|12,43
|2.714.396.973
|% 1,22
|
|AKBNK
|20,14
|2.606.317.652
|% 0,95
|
|EKGYO
|8,21
|3.809.269.714
|% 2,11
|
|VAKBN
|12,43
|2.714.396.973
|% 1,22
|
|ISCTR
|13,05
|2.575.035.966
|% 2,27
|
|SKBNK
|3,18
|588.724.194
|% 0,63
|
|YKBNK
|12,14
|2.075.077.677
|% 1,17
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6627
|18,6711
|% 0,06
|
|Euro
|19,8523
|19,8652
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4186
|22,5311
|% -0,29
|
|Frank
|20,0542
|20,1750
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9493
|4,9741
|% 0,07
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,88
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,56
|
|Cumhuriyet
|7.304
|7.414
|-9,00
|
|Tam
|7.342
|7.389
|-8,00
|
|Yarım
|3.556
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,55
|83,55
|1,35
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:51RTALB
Yüzde 7.19 oranında artışla 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 795, 698 adet işlem
-
15:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 94 artarak (% 1.35 ) 5, 940
-
15:49XU100
Endeks 5, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 66, 882.00 milyon TL de
-
15:48ETILR
Yüzde 5.89 oranında artışla 14.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 609, 988 adet işlem
-
15:46BSOKE
Yüzde 4.68 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 999, 007 adet işlem