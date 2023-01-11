***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:51
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099981
BIST
10:544.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -41,87
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
10:5418,7876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:5420,1871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0254
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:541.136,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.136,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:54
|SDTTR
|56,65
|3.620.671
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|987.554
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,80
|33.347.025
|% 9,09
|
|ARMDA
|252,90
|18.844.226
|% 6,93
|
|POLTK
|1.737,60
|17.980.478
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|39.074.724
|% -9,98
|
|CEOEM
|18,31
|11.601.007
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|YESIL
|4,72
|37.722.122
|% -9,40
|
|THYAO
|131,70
|2.831.708.273
|% 0,38
|
|ASELS
|57,50
|1.438.812.839
|% -1,12
|
|EREGL
|38,28
|1.426.609.446
|% 1,11
|
|TUPRS
|482,20
|1.101.401.376
|% 1,45
|
|KRDMD
|18,29
|1.059.883.760
|% 0,83
|
|EKGYO
|8,47
|879.389.529
|% -0,35
|
|KATMR
|2,15
|179.412.279
|% -7,33
|
|YKBNK
|9,51
|635.775.424
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,29
|1.059.883.760
|% 0,83
|
|AKBNK
|16,94
|912.271.166
|% -0,53
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7766
|18,7876
|% 0,07
|
|Euro
|20,1695
|20,1871
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7725
|22,8867
|% 0,12
|
|Frank
|20,2944
|20,4166
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% 0,01
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|4,46
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|2,97
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.681
|7.749
|14,00
|
|Yarım
|3.731
|3.791
|7,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|-0,54
|
Seans Raporu
10:54
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