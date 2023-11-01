***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2023 13:26
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212928
BIST
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14:027.417
En Düşük
|Değişim
|: -1,29%
|| -97,08
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.416
En Yüksek
7.598
14:0228,3325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0306
|Açılış
|: 28,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3327
En Düşük
28,2395
14:0229,8897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0653
|Açılış
|: 29,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8677
14:021.806,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.806,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler14:02
|QNBFB
|378,40
|8.321.773
|% 10,00
|
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.185.801
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.647.930
|% 9,98
|
|EKIZ
|54,70
|6.856.590
|% 9,97
|
|ISMEN
|38,18
|1.949.256.188
|% -10,00
|
|MIATK
|723,60
|2.994.365.724
|% -10,00
|
|TURGG
|532,80
|38.999.574
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.716,10
|18.904.558
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|76.614.259
|% -10,00
|
|TABGD
|195,20
|5.517.009.730
|% 2,57
|
|THYAO
|213,10
|3.892.244.999
|% -1,93
|
|TUPRS
|143,90
|3.444.890.840
|% 1,41
|
|MIATK
|723,60
|2.994.365.724
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.949.256.188
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,09
|724.194.337
|% -3,96
|
|EKGYO
|6,38
|635.109.033
|% -2,74
|
|GSRAY
|8,45
|835.173.447
|% -3,43
|
|ODAS
|11,25
|997.038.771
|% -4,74
|
|YKBNK
|17,04
|898.916.131
|% -1,16
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3269
|28,3325
|% 0,11
|
|Euro
|29,8764
|29,8897
|% -0,22
|
|Sterlin
|34,2845
|34,4564
|% 0,05
|
|Frank
|31,0391
|31,2261
|% 0,26
|
|Riyal
|7,5308
|7,5686
|% 0,15
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-0,75
|
|Altın Gr.
|1.806
|1.806
|0,69
|
|Cumhuriyet
|12.213
|12.397
|-58,00
|
|Tam
|11.951
|12.032
|35,00
|
|Yarım
|5.994
|6.041
|18,00
|
|Çeyrek
|2.988
|3.020
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,60
|20,63
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,93
|85,93
|0,91
|