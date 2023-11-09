***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2023 13:19
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216239
BIST
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13:327.787
En Düşük
|Değişim
|: -0,93%
|| -73,41
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.752
En Yüksek
7.855
13:3228,5044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0536
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
13:3230,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0407
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
13:321.783,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 1.783,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.780,48
BIST En Aktif Hisseler13:32
|REEDR
|24,42
|1.008.654.818
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|26.151.048
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.266,00
|2.456.344
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|11.639.606
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|16.888.838
|% 9,98
|
|VANGD
|25,20
|2.973.800
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|6.612.417
|% -9,99
|
|ISBTR
|711.985,00
|2.847.953
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|50.031.716
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.200.785
|% -9,97
|
|TABGD
|190,30
|4.387.926.511
|% 6,13
|
|THYAO
|226,00
|2.508.518.256
|% -1,14
|
|PETKM
|21,00
|1.730.840.239
|% 2,54
|
|BRSAN
|829,50
|1.632.077.378
|% 2,41
|
|ISCTR
|20,48
|1.429.216.508
|% -1,25
|
|EKGYO
|6,82
|646.103.723
|% -1,73
|
|PETKM
|21,00
|1.730.840.239
|% 2,54
|
|IHLAS
|1,19
|85.788.903
|% 2,59
|
|YKBNK
|16,98
|1.196.749.983
|% -0,29
|
|ISCTR
|20,48
|1.429.216.508
|% -1,25
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4982
|28,5044
|% 0,19
|
|Euro
|30,5275
|30,5565
|% 0,13
|
|Sterlin
|34,9174
|35,0926
|% 0,18
|
|Frank
|31,5141
|31,7040
|% 0,01
|
|Riyal
|7,5741
|7,6121
|% 0,17
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|867,25
|869,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,43
|1.038,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,28
|80,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,44
|1.947,80
|% 0,66
|